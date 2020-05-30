Жителей России из групп риска будут штрафовать за отказ от вакцинации

Соответствующая норма содержится в проекте нового КоАП, размещенном Минюстом на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе "по осуществлению мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до семи тысяч рублей".

Комментируя эту норму, замминистра юстиции Денис Новак заявил "Интерфаксу", что "санкции не затронут большинства граждан, которые по тем или иным причинам не прививаются по национальному графику прививок".

"Административная ответственность возникает только в случаях, когда появляется обязанность проведения этих мер (вакцинации) в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле", - сказал Новак.