Фото и видео ⟩ Масштабный лесной пожар в Клоога потушен

Площадь пожара на болоте Клоога составляла около 150 гектаров, сообщила в воскресенье утром пресс-служба Спасательного департамента.

Площадь, охваченная огнем, не увеличилась за ночь, и за это время не было обнаружено открытого горения, но были обнаружены многочисленные очаги огня. Около 3 часов ночи поднялся ветер, но направление ветра осталось прежним.

Были задействованы большие ресурс, чтобы минимизировать риск распространения огня до полуденного тепла. Приоритетом является поиск и тушение очагов пожара. Смена караула происходила на месте происшествия во избежание прекращения работы по тушению.

До сих пор неизвестно, из-за чего начался пожар.

Пожар удалось ликвидировать в 17.30. Спасательная команда Кейла сегодня вечером и завтра утром на месте происшествия будет еще осуществлять дополнительные проверки местности.

Профессиональным спасателям тушить пожар на болоте Клоога помогали добровольные спасатели с тяжелой техникой. Поскольку техники профессиональных спасателей недостаточно для ликвидации пожара такого масштаба на труднопроходимой местности, тяжелая техника добровольцев очень сильно им помогла, сообщил спасательный департамент в Twitter.

В тушении пожара участвовал в том числе вертолет авиаподразделения PPA. В ковш вертолета помещалось около тонны воды, в зависимости от направления, в котором распространяется пожар на болоте, воду зачерпывают вблизи района пожара, в озере Клоога или море.

Напомним, что в субботу в 15.18 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в районе болота Клоога, на большой площади горит лес. К пожару было тяжело подобраться.

В Спасательном департаменте сказали Postimees, что пожар распространился на тренировочной площадке Сил обороны. Насколько известно пресс-секретарю Сил обороны, там стрельбища не проводили.

К 10 вечера стало известно, что огонь охватил почти 100 гектаров и распространяется на юг. За несколько часов интенсивность пожара уменьшилась, но на его тушение пошло много времени, поскольку площадь большая.

На месте находились 14 команд спасателей, также с воздуха помогал вертолет Департамента полиции и погранохраны. На месте был организован штаб

Спасательный департамент просил жителей Пыллкюла и других находящихся поблизости регионов быть начеку. «Если вы увидите огонь или дым возле своего дома, немедленно покиньте территорию. Ситуация может быстро измениться!» - предупредил в Twitter департамент.