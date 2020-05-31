Президент США Трамп намерен пригласить Россию на саммит G7

Во время авиаперелета Трамп сказал журналистам, что G7 - "это очень устаревшая группа".

Саммит же, как отмечает CBS, состоится позже в этом году. По словам Трампа, его можно будет организовать не раньше сентября. Ранее он планировал провести эту встречу в верхах в конце июня в Вашингтоне - в "классическом" формате из семи стран.