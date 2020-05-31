Видео ⟩ Crew Dragon успешно пристыковался к МКС, астронавты перешли на станцию

Запущенный 30 мая при помощи ракеты-носителя Falcon 9 пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX, на борту которого находятся астронавты NASA Роберт (Боб) Бенкен и Дуглас (Даг) Хёрли успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС) спустя примерно 19 часов после старта. Трансляция процесса стыковки велась на сайте NASA, передает Newsru.
Напомним, особая важность миссии, которую можно назвать исторической, заключается в том, что Хёрли и Бенкен стали первыми людьми с июля 2011 года, отправившимися на МКС не на российском корабле "Союз", и первыми в истории членами экипажа корабля, созданного частной компанией. Через несколько часов после запуска они сообщили, что присвоили своему кораблю имя Endeavour ("Стремление") в честь одноименного шаттла, на котором ранее летали на орбиту оба астронавта, а также корабля первооткрывателя Джеймса Кука. В ходе сеанса связи астронавты продемонстрировали и интерьер корабля.
Welcome aboard the @SpaceX Crew Dragon spacecraft!— NASA (@NASA) May 31, 2020
In this video from space, @AstroBehnken and @Astro_Doug reveal the name of their capsule: Endeavour. Take a look inside as the crew continues their journey to the @Space_Station: https://t.co/K9S5mejONx pic.twitter.com/mvH8UhE5FW
Crew Dragon приблизился к МКС около 15 часов 20 минут по эстонскому времени и начал выполнять необходимые для стыковки маневры. Часть операций Хёрли и Бенкен выполнили в ручном режиме для проверки систем Crew Dragon. Предварительная ("мягкая") стыковка со шлюзом модуля Harmony была осуществлена в 17 часов 16 минут по Москве, окончательная ("жесткая") стыковка корабля с МКС произошла через несколько минут. Помимо двух астронавтов, корабль доставил на станцию небольшое количество припасов. Отметим также, что в середине мая SpaceX выпустила реалистичный симулятор стыковки для желающих ощутить себя астронавтами.
Tune in to hear @AstroBehnken and @Astro_Doug on Crew Dragon and for live views of Earth → https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/P5nxAyAJFn— SpaceX (@SpaceX) May 31, 2020
The @SpaceX #CrewDragon has fired its engines and begun its approach to the station. https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/eYkkp47Sdk— Intl. Space Station (@Space_Station) May 31, 2020
Dragon ~60 meters away from the @space_station pic.twitter.com/5hjJxYyZpl— SpaceX (@SpaceX) May 31, 2020
Welcome home @AstroBehnken and @Astro_Doug! America’s two favorite dads in space have docked to the @Space_Station. https://t.co/e2KaxtW4Gf— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 31, 2020
Открытие всех люков между кораблем и станцией завершилось в 20 часов 2 минуты по эстонскому времени. Через несколько минут Бенкена и Хёрли смогли лично поприветствовать командир МКС Кристофер Кэссиди и члены экипажа станции Иван Вагнер и Анатолий Иванишин. Открытие всех люков между кораблем и станцией завершилось в 20 часов 2 минуты по эстонскому времени. Через 20 минут Бенкена и Хёрли смогли лично поприветствовать командир МКС Кристофер Кэссиди и члены экипажа станции Иван Вагнер и Анатолий Иванишин. Вскоре состоялась официальная церемония по случаю прибытия Crew Dragon на МКС.
This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4— NASA (@NASA) May 31, 2020
"The whole world saw this mission and we are so, so proud of everything you’ve done for our country and, in fact, to inspire the world." - Administrator @JimBridenstine congratulates @AstroBehnken and @Astro_Doug who just arrived aboard the @Space_Station. #LaunchAmerica pic.twitter.com/7cYwdCcdJa— NASA (@NASA) May 31, 2020
Дата возвращения Crew Dragon на Землю пока не определена: корабль может провести на орбите от одного до четырех месяцев. Сроки миссии зависят от ряда факторов, включая состояние корабля, который в теории может находиться в космосе до 120 дней, и возможность SpaceX подготовить следующий корабль для полноценной, а не тестовой, миссии, которая может состояться в конце лета или осенью. Перед возвращением Crew Dragon Бенкен и Хёрли вернутся на корабль, после чего он отстыкуется от МКС, совершит необходимые маневры, войдет в атмосферу и мягко приводнится у побережья Флориды при помощи четырех парашютов.
В случае успешного завершения миссии NASA сертифицирует Crew Dragon и начнет использовать корабль для доставки на МКС членов постоянных экипажей станции, отказавшись от платных услуг Роскосмоса (на данный момент NASA купило одно место в "Союзе МС-17", который полетит на МКС в октябре). Не исключено, что это позволит сэкономить: сейчас одно место для астронавта на российском корабле обходится NASA примерно в 80 млн долларов, тогда как стоимость полета одного астронавта на Crew Dragon оценивается в 55 млн долларов. Тем не менее, предполагается, что после начала регулярной эксплуатации Crew Dragon американские астронавты и российские космонавты будут летать на МКС на чужих кораблях на бартерной основе. Также стоит отметить, что в NASA пока не собираются использовать летавшие корабли Crew Dragon для повторных полетов к МКС. Возможно, побывавшие на орбите корабли будут использованы SpaceX для космического туризма или для доставки грузов на МКС.
Привет Дмитрию Рогозину или "Батут работает"
Отметим, что пресс-конференции, состоявшейся через несколько часов после успешного запуска корабля, основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал достижение своей компании словами "Батут работает", после чего рассмеялся. Эту реплику поняли не все присутствующие, и Маск назвал ее "внутренней шуткой".
Слова Маска являются отсылкой к заявлению нынешнего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. В 2014 году, занимая пост вице-премьера, курирующего космическую отрасль, Рогозин предложил США использовать батут для доставки астронавтов на орбиту. "Проанализировав санкции против нашего космодрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута", - написал вице-премьер в своем микроблоге в Twitter. По всей видимости, Илон Маск хорошо запомнил это заявление Рогозина.
HA! "The trampoline is working" - Elon. 😂#MicDrop pic.twitter.com/mGufZXyYKj— Chris B - NSF (@NASASpaceflight) May 30, 2020