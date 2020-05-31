Видео ⟩ Crew Dragon успешно пристыковался к МКС, астронавты перешли на станцию

"The whole world saw this mission and we are so, so proud of everything you’ve done for our country and, in fact, to inspire the world." - Administrator @JimBridenstine congratulates @AstroBehnken and @Astro_Doug who just arrived aboard the @Space_Station. #LaunchAmerica pic.twitter.com/7cYwdCcdJa — NASA (@NASA) May 31, 2020

Дата возвращения Crew Dragon на Землю пока не определена: корабль может провести на орбите от одного до четырех месяцев. Сроки миссии зависят от ряда факторов, включая состояние корабля, который в теории может находиться в космосе до 120 дней, и возможность SpaceX подготовить следующий корабль для полноценной, а не тестовой, миссии, которая может состояться в конце лета или осенью. Перед возвращением Crew Dragon Бенкен и Хёрли вернутся на корабль, после чего он отстыкуется от МКС, совершит необходимые маневры, войдет в атмосферу и мягко приводнится у побережья Флориды при помощи четырех парашютов.

В случае успешного завершения миссии NASA сертифицирует Crew Dragon и начнет использовать корабль для доставки на МКС членов постоянных экипажей станции, отказавшись от платных услуг Роскосмоса (на данный момент NASA купило одно место в "Союзе МС-17", который полетит на МКС в октябре). Не исключено, что это позволит сэкономить: сейчас одно место для астронавта на российском корабле обходится NASA примерно в 80 млн долларов, тогда как стоимость полета одного астронавта на Crew Dragon оценивается в 55 млн долларов. Тем не менее, предполагается, что после начала регулярной эксплуатации Crew Dragon американские астронавты и российские космонавты будут летать на МКС на чужих кораблях на бартерной основе. Также стоит отметить, что в NASA пока не собираются использовать летавшие корабли Crew Dragon для повторных полетов к МКС. Возможно, побывавшие на орбите корабли будут использованы SpaceX для космического туризма или для доставки грузов на МКС.

Привет Дмитрию Рогозину или "Батут работает"

Отметим, что пресс-конференции, состоявшейся через несколько часов после успешного запуска корабля, основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал достижение своей компании словами "Батут работает", после чего рассмеялся. Эту реплику поняли не все присутствующие, и Маск назвал ее "внутренней шуткой".