Сравните ⟩ Топливные фирмы втихую подняли цены на бензин

К вечеру четверга топливные фирмы подняли стоимость 95-го бензина на три цента до 1,179 евро, а 98-го бензина — до 1,229 евро за литр.

Когда цены на нефть из-за начавшейся в Саудовской Аравии нефтяной войны в начале марта начали резко падать, местные топливные фирмы не спешили снижать розничные цены на автомобильное топливо.

В начале мая Postimees писал, что, по данным Департамента статистики, в феврале этого года в Эстонию импортировали бензина 95 марки в четыре раза больше, чем в январе, и в три раза больше, чем в среднем за месяц в прошлом году.

Цифры дали основание полагать, что по крайней мере некоторые топливные компании просчитались и прямо перед падением цен на нефть закупили дорогого бензина, а позже, когда потребление упало на треть, компаниям было трудно снизить розничные цены на топливо.

К аналогичным выводам пришла и аналитик отдела фискальной политики Министерства финансов Мерлийн Лаос.

Топливные фирмы в унисон утверждали, что в феврале не запасались необычно большими запасами топлива.

Во вторник Департамент статистики прислал сообщение, в котором объяснил, что в данные внешней торговли попала ошибка из-за передачи ошибочной информации предоставляющим данные.

«При проверки данных выяснилось, что в первом квартале этого года в Эстонию не импортировали необычно большое количество 95-го бензина, - говорится в сообщении. - Департамент статистики прежде, чем суммировать данные о внешней торговле, сравнивает полученную от предприятий информацию с данными об акцизах, которые передает Налогово-таможенный департамент. В ходе проверки обнаружилось также несоответствие, но от предприятий получили подтверждение того, что данные верны. Во время второй проверки выяснилось, что в Эстонию не было ввезено больше обычного количества моторного бензина».