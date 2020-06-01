Пенсионерка связала работающим с COVID-19 врачам 30 пар тапочек

Она передала их через волонтеров, сообщила представитель Находкинской городской больницы Юлия Щетинюк. По ее словам, врачи и медсестры были тронуты подарком до глубины души. Для врачей Находкинской городской больницы подарок пенсионерки не менее значим, чем помощь, которую сегодня предлагают крупные партнеры, добавила она.