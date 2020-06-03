Исследование: большинство людей планируют продолжать делать пенсионные взносы

По словам главы Балтийского пенсионного подразделения Luminor Расмуса Пиккани, результаты показывают, что многие люди понимают важность своей роли в пенсионном накоплении. «Чем меньше роль государства в пенсионном обеспечении, тем выше личная ответственность человека за свое финансовое будущее. К сожалению, полагаться только на одну пенсионную ступень невозможно, поскольку количество работающих людей сокращается, а число пенсионеров растет. Радует, что люди понимают, как важно копить для себя», – прокомментировал Пиккани.

Опрос показал, что чем ближе выход на пенсию, тем выше желание продолжать выплачивать взносы. В то же время разница между разными возрастными группами очень невелика. В возрасте 50–59 лет хотят продолжать делать пенсионные взносы 70% респондентов, в возрасте 35–49 лет то же самое планируют делать 69% опрошенных. Немного меньше (66%) людей в возрасте 23–34 лет также планируют продолжать делать накопления во второй пенсионной ступени.

Число собирающихся продолжать делать взносы значительно выше среди эстонцев, чем среди русскоязычных. Согласно опросу, 74% эстонских женщин и 70% мужчин продолжают делать свои взносы. В то же время только 58% русскоязычных женщин и 62% мужчин продолжат делать взносы.

Кроме того, на намерение продолжать делать взносы влияет размер дохода. Люди с доходом на члена семьи 601–900 евро в месяц с большей вероятностью будут продолжать копить на пенсию, чем люди с доходом на члена семьи менее 600 евро в месяц. 73% людей со средним уровнем дохода, 69% людей с более высоким доходом и 60% людей с низким доходом планируют продолжать делать взносы.

На планы накопления также влияет то, живет человек один, с партнером или с детьми.

Среди одиноких и тех, кто живет с партнером, но без детей, немного больше собирающихся продолжать взносы: 71% людей, живущих с партнером или супругом, 69% людей, живущих в одиночку, и 67% людей, живущих с партнером и детьми.