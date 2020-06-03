Графики ⟩ О платежном отпуске у банков попросили десятки тысяч жителей Эстонии

Частные лица и компании к 27 мая подали банкам 37 906 заявлений, что на 6116 заявлений больше, чем было подано к концу апреля. За месяц сумма заявлений на платежный отпуск выросла с 3,2 млрд до 3,4 млрд евро. В то же время число платежных отпусков и суммы в мае были гораздо меньше, чем в апреле.

«Коронакризис повлиял на экономику негативно и это перекинулось на качество банковских кредитов. В интересах вкладчиков Финансовая инспекция фокусируется на надзоре за банками, направляя их при управлении кредитными рисками и сохранении достаточной капитализации», - сказал председатель правления Финансовой инспекции Кильвар Кесслер.

В конце мая доля запросов на платежный отпуск для частных лиц составляла 5,2 процента, а для компаний - 21 процент от остатка по кредиту соответствующего портфеля. Частные лица предоставили около 30 000 заявлений на платежный отпуск, из которых почти 20 000 — это потребительские кредиты и чуть больше 10 000 — это жилищные кредиты.

Почти половина запросов на платежный отпуск от компаний была получена от фирм по недвижимости. В общей сложности к 27 мая риэлторские компании подали заявления об отпуске на сумму 1,3 млрд евро, что составляет 31 процент от остатка по кредиту сектора недвижимости.

Банки создали резервы из своих средств для покрытия возможных потерь по кредитам или для исполнения требований по капиталу, которые сопутствуют выдаче новых кредитов.