Чт, 4.06.2020
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  • Видео: на шоссе Таллинн-Пярну микроавтобус врезался в дорожное ограждение

Видео: на шоссе Таллинн-Пярну микроавтобус врезался в дорожное ограждение

Сегодня, 4 июня, в 10.40 в Центр тревоги сообщили о ДТП на 122-ом километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла.

ДТП произошло на участке дороги между перекрестком с круговым движением Сауга и мостом Нурме, где, по предварительным данным, в дорожное ограждение врезался микроавтобус с прицепом, передает Pärnu Postimees.

В прицепе микроавтобуса Ford были плохо закреплены строительные леса, поэтому прицеп начал вилять и водитель потерял управление над автомобилем. В результате столкновения строительные леса упали на проезжую часть. Водитель был трезв.

Никто в ДТП не пострадал, далее этим инцидентом будет заниматься страховая компания.

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