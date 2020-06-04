Видео: на шоссе Таллинн-Пярну микроавтобус врезался в дорожное ограждение

ДТП произошло на участке дороги между перекрестком с круговым движением Сауга и мостом Нурме, где, по предварительным данным, в дорожное ограждение врезался микроавтобус с прицепом, передает Pärnu Postimees.

В прицепе микроавтобуса Ford были плохо закреплены строительные леса, поэтому прицеп начал вилять и водитель потерял управление над автомобилем. В результате столкновения строительные леса упали на проезжую часть. Водитель был трезв.