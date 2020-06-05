Зафиксировано самое большое падение индекса потребительских цен за последние десять лет

«Столь большим изменение индекса потребительских цен в сравнении с тем же месяцем прошлого года последний раз наблюдалось более десяти лет назад, в декабре 2009 года, когда это значение также составляло -1,7%» – сказала ведущий аналитик Департамента статистики Виктория Трасанов.

В сравнении с маем прошлого года, на индекс потребительских цен более всего повлияло снижение цен на моторное топливо. Бензин был на 18% дешевле и дизельное топливо в связи со снижением в мае акциза – на 26,8% дешевле. Электричество, центральное отопление и топливо в совокупности были на 9,3% дешевле, в том числе поступившее в дома электричество – на 17% дешевле, чем в прошлом году. Значительное влияние на изменение индекса оказало также удорожание продуктов питания и безалкогольных напитков. Основную часть этого влияния составило повышение цен на фрукты (на 23,3%), а также на мясо и мясные продукты (на 8,1%). Из продуктов питания более всего за это время подешевели картофель (-28%), свежие овощи (-26%) и свежая рыба (-22%).

Административно регулируемые цены на товары и услуги снизились по сравнению с маем прошлого года на 10,8% и нерегулируемые цены повысились на 0,8%.

В сравнении с апрелем наибольшее влияние на индекс потребительских цен оказало подешевевшее на 10,5% моторное топливо, а также снижение цен на аренду жилья (-4,9%) и поступающее в дома электричество (-1,6%) и газ (-6,5%).

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, май 2020

Группа товаров Maй 2019 – май 2020, % Aпрель 2020 – май 2020, % ВСЕГО -1,7 -0,7 Продукты питания и безалкогольные напитки 2,5 0,0 Алкогольные напитки и табак -3,7 -0,1 Одежда и обувь -1,1 -1,0 Жилье -6,3 -1,3 Домашнее хозяйство 1,2 0,2 Здравоохранение 3,6 2,1 Транспорт -9,6 -3,9 Связь -1,6 -0,7 Досуг 4,6 0,8 Образование и детские учреждения -20,8 0,6 Питание вне дома, размещение -0,4 0,7 Различные товары и услуги 0,4 -1,4

В связи с действующим в первой половине мая чрезвычайным положением, в процессе производства индекса потребительских цен сделаны некоторые изменения. Вместо посещения магазинов многие цены были получены из прейскуранта интернет-магазинов и это особенно касалось временно закрытых торговых точек. В отношении закрытых до сих пор учреждений культуры были использованы цены за март.