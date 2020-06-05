Насколько опасны бессимптомные носители коронавируса?

Чем интенсивнее исследования коронавируса SARS-CoV-2, тем больше мы узнаем о путях его распространения. Это помогает понять, какие меры действительно эффективны в борьбе с новым коронавирусом, а какие - бесполезны во время пандемии. Дискуссии вызвали недавние результаты исследования, касающиеся так называемых "суперраспространителей" вируса. DW собрала основные вопросы, задаваемые в этой связи, и ответы на них.

Кто такие суперраспространители вируса?

"Суперносители" или "суперраспространители" вируса - так эпидемиологи называют инфицированных, которые могут заразить много людей. Это происходит, например, когда человек не знает, что инфицирован, и переносит COVID-19, вызываемый коронавирусом, бессимптомно. При этом не играют роли ни возраст, ни пол, ни национальность человека. Эпидемиологи также указывают на тот фактор, что кто-то может быть носителем одного вируса, а кто-то - нескольких. Главную роль играет иммунная система человека.

Как суперраспространитель может заразить других?

Суперноситель заражает других, сам того не зная. Если он болен и симптомов нет, он может заразить сразу нескольких человек, находясь с ними короткое время в одном помещении. Идеальными условиями для такого сценария является мероприятие, в котором участвует много людей.

Например, это большой семейный праздник - как это было в немецком Гёттингене, где произошло массовое заражение коронавирусом. Или богослужение - как в одной из церквей Франкфурта-на-Майне. Или во время карнавала - как это было в Хайнсберге, который считается первым очагом распространения коронавируса в Германии.

Есть и другие примеры - горнолыжный курорт Ишгль в Австрии, где многие были инфицированы в одном из баров, бармен которого был болен, но не знал об этом. Или школа танцев в Сеуле. Другой пример - круизные лайнеры, на которых также произошло массовое заражение COVID-19. Существует такой риск и в общественном транспорте.

Где существует самая высокая опасность заражения?

Во время исследований выявились отдельные факторы, способствующие стремительному распространению вируса. Так, опасность заражения в закрытых помещениях намного выше, чем на свежем воздухе. И чем больше людей находятся в закрытом пространстве, тем выше риск заражения. Но почему?

Агрессивный коронавирус SARS-CoV-2 переносится воздушно-капельным путем, причем его распространение по воздуху, а не через капли влаги, происходит гораздо чаще. Например, в плохо проветриваемых помещениях он дольше остается в воздухе. А в клубах и дискотеках, где люди громко разговаривают и кричат, риск заразиться, вдыхая вирус, еще выше. То же происходит и при пении, например, во время богослужения или репетиции хора.

Как просчитать и предупредить риски

Скорость распространения вируса и число инфицированных являются показателями для принятия ограничительных мер. Одним из самых важных показателей является коэффициент заражения коронавирусом, который обозначается как R. Eсли коэффициент R ниже единицы, это означает, что один носитель вируса в среднем заражает меньше одного человека.

А значит, число зараженных уменьшается. Целью карантинных ограничений является уменьшение R до 1,0 и даже ниже. Есть и еще один важный показатель - так называемый коэффициент K, который отображает, как часто происходят случаи заболевания и где происходят его вспышки. Разумеется, чем ниже оба эти коэффициента, тем лучше.