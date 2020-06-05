Пт, 5.06.2020
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Полицейский рейд на стройках: обнаружены нелегальные работники

Стройка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В четверг в рамках полицейского рейда на стройках в Тарту были обнаружены нелегальные иностранные работники.

Вчера, 5 июня, чиновник пограничной и иммиграционной службы вместе с участковым проверили строительные объекты в Тарту, чтобы выяснить, есть ли у работников законное основание для нахождения и работы в Эстонии, пишет Tartu Postimees. Было проверено восемь юридических и 28 физических лиц.

В результате проверки было обнаружено три гражданина Грузии, краткосрочная работа которых не была должным образом зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны.

В их отношении было начато производство.

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