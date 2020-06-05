Полицейский рейд на стройках: обнаружены нелегальные работники

Вчера, 5 июня, чиновник пограничной и иммиграционной службы вместе с участковым проверили строительные объекты в Тарту, чтобы выяснить, есть ли у работников законное основание для нахождения и работы в Эстонии, пишет Tartu Postimees. Было проверено восемь юридических и 28 физических лиц.