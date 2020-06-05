Полицейский рейд на стройках: обнаружены нелегальные работники

В четверг в рамках полицейского рейда на стройках в Тарту были обнаружены нелегальные иностранные работники.
Вчера, 5 июня, чиновник пограничной и иммиграционной службы вместе с участковым проверили строительные объекты в Тарту, чтобы выяснить, есть ли у работников законное основание для нахождения и работы в Эстонии, пишет Tartu Postimees. Было проверено восемь юридических и 28 физических лиц.
В результате проверки было обнаружено три гражданина Грузии, краткосрочная работа которых не была должным образом зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны.
В их отношении было начато производство.