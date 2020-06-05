Пт, 5.06.2020
Если бы дело было только в зарплате, за дверями хлева должна была бы стоять длинная очередь. Роомет Сырмус
1

Умер актер Михаил Кокшенов

Михаил Кокшенов.

ФОТО: Sharifulin Valery/ITAR-TASS

Народный артист России Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом его знакомая, поэтесса Любовь Воропаева, сообщила в Facebook.

Михаил Кокшенов получил известность благодаря таким фильмам, как «Женя, Женечка и "катюша"», «Даурия», «Не может быть!», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Маленькие трагедии», «Спортлото-82», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» и «Ширли-мырли». Помимо этого, он играл в юмористических киножурналах «Ералаш» и «Фитиль». Также Кокшенов выступил режиссером 15 фильмов.

В 1983 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, в 2002-м — народного артиста России.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ