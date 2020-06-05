Умер актер Михаил Кокшенов

Михаил Кокшенов получил известность благодаря таким фильмам, как «Женя, Женечка и "катюша"», «Даурия», «Не может быть!», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Маленькие трагедии», «Спортлото-82», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» и «Ширли-мырли». Помимо этого, он играл в юмористических киножурналах «Ералаш» и «Фитиль». Также Кокшенов выступил режиссером 15 фильмов.