Видео ⟩ Напряженные будни мотополиции: проверка машины на мощность может обойтись дорого

Мотополицейский Тоомас Кивило проводит в седле мотоцикла уже тринадцатое лето. Преследуя нарушителей правил дорожного движения он проезжает за сезон - с начала мая до конца сентября - около 15 000 километров, пишет Virumaa Teataja.
Хотя рейтинг мотополицейских по пройденному на рабочем месте километражу не составляется, обсуждая тему друг с другом, они обнаружили, что Кивило является среди них лидером по этому показателю. И за эти тысячи километров произойти может многое.
По словам Кивило, самым распространенным нарушением является превышение ограничения скорости. Полицейский припомнил, что в мае задержал автомобиль Škoda Octavia, ехавший со скоростью более 170 километров в час.
Сидевшая за рулем женщина объяснила полицейскому, что хотела узнать, сколько можно выжать из транспортного средства. «Узнала», - сказал Кивило, добавив, что он даже выдал официальный сертификат. Конечно, в виде штрафной квитанции. Уже после получения «сертификата» водитель задумалась, нужно ли ей было проверять способности автомобиля.
Правонарушители ведут себя по-разному, когда видят сотрудника мотополиции. По словам Кивило, однажды он задержал человека, который ехал со скоростью 160 километров в час. Как только машина остановилась, водитель рванул к лесу. Сотруднику правоохранительных органов он впоследствии объяснил, что ему приспичило. Кивило позволил мужчине справить нужду, и, поскольку тот был явно пьян, вызвал автомобильный патруль, чтобы увезти гонщика.
Но не всегда с одного взгляда можно установить опьянение. Несколько лет назад Кивило задержал пожилого человека, скорость автомобиля которого составляла 150 километров в час. Водитель вел себя вежливо и казался человеком старой закалки. Он согласился на ускоренную процедуру, но когда полицейский попросил написать в протоколе "ознакомлен", а затем поставить подпись, мужчина только подписал. Полицейский повторил требование - вписать в бланк слово "ознакомлен". И снова мужчина только поставил свою подпись. Тогда Кивило достал алкотестер, в который задержанный подул, выдав приличное опьянение.
Отдельную группу правонарушителей составляют мотоциклисты. Кивило в шутку сказал, что мотоциклисты в Кунда зубоскалят о том, что от полицейского нужно сбегать. Среди них есть один знакомый людям форме зачинщик, которого Кивило еще не успел поймать.
Мотополицейский должен быть готов действовать в любое время, и поэтому экипировку снимать, даже стоя на обочине. Однако в жаркую погоду в ней особенно неудобно, так что бутылка с водой всегда должна быть под рукой.
Кивило сказал, что несколько лет назад, когда было очень жаркое лето, он потескинул несколько килограммов. Родственники и знакомые уже начали спрашивать, все ли у него в порядке со здоровьем.
По наблюдениям Кивило, любитель погонять всегда появляется, когда этого не ждешь. Офицер полиции вспомнил, что один из нарушителей пронесся мимо, когда он что-то делал на компьютере. Быстро заводя мотор, Кивило подумал, что вообще выбросит компьютер, но все же сунул его под сиденье. К сожалению, нарушитель получил в тот раз достаточное преимущество для успешного побега.
Одна из причин, по которой мотоциклистам удается убежать от полиции, заключается в том, что их железный конь мощнее. Кивило вспомнил, как на прошлый Иванов день мимо него промчался Ducati со скоростью 150 километров в час.
Нарушитель заметил стража порядка у дороги и дал газ. Пока полицейский разворачивался, что на мотоцикле происходит намного быстрее, чем на машине, гонщика и след простыл.
По словам Кивило, у Ducati стоит мотор V4, и подобные мотоциклы развивают скорость до 300 километров в час. Но полицейский со стажем не сдался, а решил проехать за нарушителем. Вскоре он увидел того в поле, лежащим на боку. По словам Кивило, только хорошее снаряжение спасло жизнь этого байкера.
Кивило признался, что прежде чем следовать за нарушителем правил дорожного движения, всегда думает, что хочет вечером вернуться домой. К сожалению, находятся мотоциклисты, которые часто подвергают риску собственную и чужие жизни. К ним Кивило отнес и вышеупомянутого обладателя Ducati.