Видео ⟩ Напряженные будни мотополиции: проверка машины на мощность может обойтись дорого

Хотя рейтинг мотополицейских по пройденному на рабочем месте километражу не составляется, обсуждая тему друг с другом, они обнаружили, что Кивило является среди них лидером по этому показателю. И за эти тысячи километров произойти может многое.

По словам Кивило, самым распространенным нарушением является превышение ограничения скорости. Полицейский припомнил, что в мае задержал автомобиль Škoda Octavia, ехавший со скоростью более 170 километров в час.

Сидевшая за рулем женщина объяснила полицейскому, что хотела узнать, сколько можно выжать из транспортного средства. «Узнала», - сказал Кивило, добавив, что он даже выдал официальный сертификат. Конечно, в виде штрафной квитанции. Уже после получения «сертификата» водитель задумалась, нужно ли ей было проверять способности автомобиля.

Правонарушители ведут себя по-разному, когда видят сотрудника мотополиции. По словам Кивило, однажды он задержал человека, который ехал со скоростью 160 километров в час. Как только машина остановилась, водитель рванул к лесу. Сотруднику правоохранительных органов он впоследствии объяснил, что ему приспичило. Кивило позволил мужчине справить нужду, и, поскольку тот был явно пьян, вызвал автомобильный патруль, чтобы увезти гонщика.

Но не всегда с одного взгляда можно установить опьянение. Несколько лет назад Кивило задержал пожилого человека, скорость автомобиля которого составляла 150 километров в час. Водитель вел себя вежливо и казался человеком старой закалки. Он согласился на ускоренную процедуру, но когда полицейский попросил написать в протоколе "ознакомлен", а затем поставить подпись, мужчина только подписал. Полицейский повторил требование - вписать в бланк слово "ознакомлен". И снова мужчина только поставил свою подпись. Тогда Кивило достал алкотестер, в который задержанный подул, выдав приличное опьянение.

Отдельную группу правонарушителей составляют мотоциклисты. Кивило в шутку сказал, что мотоциклисты в Кунда зубоскалят о том, что от полицейского нужно сбегать. Среди них есть один знакомый людям форме зачинщик, которого Кивило еще не успел поймать.

Мотополицейский должен быть готов действовать в любое время, и поэтому экипировку снимать, даже стоя на обочине. Однако в жаркую погоду в ней особенно неудобно, так что бутылка с водой всегда должна быть под рукой.

Кивило сказал, что несколько лет назад, когда было очень жаркое лето, он потескинул несколько килограммов. Родственники и знакомые уже начали спрашивать, все ли у него в порядке со здоровьем.

По наблюдениям Кивило, любитель погонять всегда появляется, когда этого не ждешь. Офицер полиции вспомнил, что один из нарушителей пронесся мимо, когда он что-то делал на компьютере. Быстро заводя мотор, Кивило подумал, что вообще выбросит компьютер, но все же сунул его под сиденье. К сожалению, нарушитель получил в тот раз достаточное преимущество для успешного побега.

Одна из причин, по которой мотоциклистам удается убежать от полиции, заключается в том, что их железный конь мощнее. Кивило вспомнил, как на прошлый Иванов день мимо него промчался Ducati со скоростью 150 километров в час.

Нарушитель заметил стража порядка у дороги и дал газ. Пока полицейский разворачивался, что на мотоцикле происходит намного быстрее, чем на машине, гонщика и след простыл.

По словам Кивило, у Ducati стоит мотор V4, и подобные мотоциклы развивают скорость до 300 километров в час. Но полицейский со стажем не сдался, а решил проехать за нарушителем. Вскоре он увидел того в поле, лежащим на боку. По словам Кивило, только хорошее снаряжение спасло жизнь этого байкера.