В Финляндии «радужные» полицейские создали собственную общественную организацию

Представители сексуальных и гендерных меньшинств в рядах финской полиции создали собственное объединение, задача которого - продвигать равноправие среди полицейских и улучшать их положение.

Председатель объединения, получившего название “Радужные полицейские Финляндии”, уголовный комиссар из города Вааса Линнеа Вест так прокомментировала создание общественной организации: "Это своеобразное послание для граждан. Создание подобного объединения в лучшем случае поможет усилить доверие граждан к полиции, которая, в свою очередь, может лучше наблюдать за соблюдением прав человека, когда в ее рядах открыто говорят о себе представители меньшинств".

По словам Вест, если граждане не доверяют полиции, то это отражается на безопасности общества. К примеру, преступления на почве ненависти могут замалчиваться из страха, если граждане по тем или иным причинам не доверяют компетентности стражей порядка или их отношение к подобным правонарушениям пробуждает сомнения.

МВД поддерживает радужных полицейских

Начальник канцелярии МВД Финляндии Кирси Пимия поддерживает создание официального объединения сексуальных и гендерных меньшинств среди полиции. Она поддерживала это начинание еще на своей предыдущей должности в роли омбудсмена по вопросам равноправия.