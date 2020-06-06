В Финляндии «радужные» полицейские создали собственную общественную организацию

В Финляндии неофициальное объединение полицейских, принадлежащих к сексуальным меньшинствам, действовало уже порядка двух лет. Инициаторами создания объединения стали молодые женщины-полицейские. Они считают, что их меньше сдерживают предрассудки, свойственные более старшим коллегам, пишет Yle.
Представители сексуальных и гендерных меньшинств в рядах финской полиции создали собственное объединение, задача которого - продвигать равноправие среди полицейских и улучшать их положение.
Председатель объединения, получившего название “Радужные полицейские Финляндии”, уголовный комиссар из города Вааса Линнеа Вест так прокомментировала создание общественной организации: "Это своеобразное послание для граждан. Создание подобного объединения в лучшем случае поможет усилить доверие граждан к полиции, которая, в свою очередь, может лучше наблюдать за соблюдением прав человека, когда в ее рядах открыто говорят о себе представители меньшинств".
По словам Вест, если граждане не доверяют полиции, то это отражается на безопасности общества. К примеру, преступления на почве ненависти могут замалчиваться из страха, если граждане по тем или иным причинам не доверяют компетентности стражей порядка или их отношение к подобным правонарушениям пробуждает сомнения.
МВД поддерживает радужных полицейских
Начальник канцелярии МВД Финляндии Кирси Пимия поддерживает создание официального объединения сексуальных и гендерных меньшинств среди полиции. Она поддерживала это начинание еще на своей предыдущей должности в роли омбудсмена по вопросам равноправия.
"В Финляндии люди доверяют полиции, однако в среде меньшинств уровень доверия снижен. Это можно и нужно исправить в том числе с помощью подобных действий".