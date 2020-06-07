Карта ⟩ Шпаргалка для путешественников из Эстонии: какие страны открыли границы и где действует карантин

«Если посмотреть на посткризисную ситуацию с открытием границ, внутри Шенгена царит, мягко говоря, многообразие», - отметил Рейнсалу.

«В наших интересах, чтобы возможности передвижения были как можно более одинаковыми», - сказал он, отметив, что они хотят как можно скорее улучшить возможности для передвижений жителей Эстонии и для этого проводятся двусторонние переговоры.

По словам Рейнсалу, 15 июня может расшириться список возможностей, например, Германия уже пообещала, что ограничения будут сняты для граждан стран Шенгенской зоны.

Что касается открытия шенгенского визового пространства для жителей третьих стран, по словам Рейнсалу, до 15 июня границы будут точно закрыты.

«Эстония считает, что мы не должны торопиться и должны добиваться единых принципов. Конечно, разумнее всего оценивать число зараженных соседних стран», - сказал Рейнсалу. Он добавил, что меры должны быть одинаковым во всех странах Шенгенской зоны, поскольку только так можно обеспечить, что вирус вновь не начнет распространяться.

Карта - на каких условиях можно путешествовать в ЕС. ФОТО: Välisministeerium

Список стран на данный момент:

Австрия: с 4 июня из соседних стран (за исключением Италии) можно попасть в страну в случае, если есть возможность доказать, что в течение последних 14 дней человек не находился ни в одной другой стране. Для всех других для въезда в страну надо предоставить действующую справку о состоянии здоровья (выданную не более четырех дней назад), или при определенных условиях возможен также 14-дневный карантин. Транзит возможен без справки о состоянии здоровья.

Бельгия: открывает границы 15 июня для граждан ЕС, Великобритании и стран Шенгенской зоны и для не являющихся необходимыми поездок. До 14 июня полиция будет проверять на границе необходимость поездки (essential travel) и при прибытии в страну будет действовать 14-дневный карантин (если речь идет не о рабочей поездки). Аэропорт Брюсселя открыт.

Болгария: для приезжающих из Эстонии ограничений нет.

Испания: Для туристов границы на данный момент планируют открыть 1 июля.

Нидерланды: Въезд разрешен, дополнительные условия не указаны.

Хорватия: страна 28 мая приняла решение разрешить въезд туристам из стран ЕС с аналогичной ситуацией по распространению коронавируса. Это Австрия, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Венгрия, Германия. Для въезда в страну не нужна причина и не придется проводить 14 дней в каратине.

Ирландия: приезжающие обязаны две недели провести в карантине. 28 мая для путешествеников, прибывающих в Ирландию, стала обязательной форма местонахождения, где указываются контактные данные и адрес, где человек будет находиться на карантине.

Исландия: граждане Эстонии могут свободно попасть в страну, но 14 дней обязаны провести на карантине.

Италия: у приезжающих не должно быть симптомов заболевания и он не должен был в течение последних 14 дней посещать третьи страны.