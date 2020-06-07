Карта ⟩ Шпаргалка для путешественников из Эстонии: какие страны открыли границы и где действует карантин

На пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») показал карту Европейского Союза и объяснил, какие правила въезда в различные страны. По его словам, политика разных стран в отношении снятия ограничений на передвижение должна быть одинаковой, пишет Postimees.
«Если посмотреть на посткризисную ситуацию с открытием границ, внутри Шенгена царит, мягко говоря, многообразие», - отметил Рейнсалу.
«В наших интересах, чтобы возможности передвижения были как можно более одинаковыми», - сказал он, отметив, что они хотят как можно скорее улучшить возможности для передвижений жителей Эстонии и для этого проводятся двусторонние переговоры.
По словам Рейнсалу, 15 июня может расшириться список возможностей, например, Германия уже пообещала, что ограничения будут сняты для граждан стран Шенгенской зоны.
Что касается открытия шенгенского визового пространства для жителей третьих стран, по словам Рейнсалу, до 15 июня границы будут точно закрыты.
«Эстония считает, что мы не должны торопиться и должны добиваться единых принципов. Конечно, разумнее всего оценивать число зараженных соседних стран», - сказал Рейнсалу. Он добавил, что меры должны быть одинаковым во всех странах Шенгенской зоны, поскольку только так можно обеспечить, что вирус вновь не начнет распространяться.
Список стран на данный момент:
Австрия: с 4 июня из соседних стран (за исключением Италии) можно попасть в страну в случае, если есть возможность доказать, что в течение последних 14 дней человек не находился ни в одной другой стране. Для всех других для въезда в страну надо предоставить действующую справку о состоянии здоровья (выданную не более четырех дней назад), или при определенных условиях возможен также 14-дневный карантин. Транзит возможен без справки о состоянии здоровья.
Бельгия: открывает границы 15 июня для граждан ЕС, Великобритании и стран Шенгенской зоны и для не являющихся необходимыми поездок. До 14 июня полиция будет проверять на границе необходимость поездки (essential travel) и при прибытии в страну будет действовать 14-дневный карантин (если речь идет не о рабочей поездки). Аэропорт Брюсселя открыт.
Болгария: для приезжающих из Эстонии ограничений нет.
Испания: Для туристов границы на данный момент планируют открыть 1 июля.
Нидерланды: Въезд разрешен, дополнительные условия не указаны.
Хорватия: страна 28 мая приняла решение разрешить въезд туристам из стран ЕС с аналогичной ситуацией по распространению коронавируса. Это Австрия, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Венгрия, Германия. Для въезда в страну не нужна причина и не придется проводить 14 дней в каратине.
Ирландия: приезжающие обязаны две недели провести в карантине. 28 мая для путешествеников, прибывающих в Ирландию, стала обязательной форма местонахождения, где указываются контактные данные и адрес, где человек будет находиться на карантине.
Исландия: граждане Эстонии могут свободно попасть в страну, но 14 дней обязаны провести на карантине.
Италия: у приезжающих не должно быть симптомов заболевания и он не должен был в течение последних 14 дней посещать третьи страны.
Греция: при въезде в страну сдается тест и в случае отрицательного ответа необходимо в месте ночлега 14 дней провести в изоляции.
Кипр: международные авиасообщения (за исключением репатриационных рейсов) приостановлены до 9 июня.
Литва: без карантина в страну могут въезжать граждане, которые за последние 14 дней не посещали других стран кроме Эстонии и Латвии, и у кого нет симптомов заболевания.
Люксембург: страна не ввела пограничный контроль для граждан стран Шенгенской зоны и также не действует карантин.
Латвия: для граждан и жителей Эстонии свободное передвижение, 14-дневная самоизоляция также не действует для жителей ЕС, на родине которых в течение последних 14 дней было меньше 15 случаев заражения на 100 000 жителей.
Мальта: 14-дневная самоизоляция. С 1 июля восстанавливается авиасообщение с несколькими странами ЕС (в том числе и с Эстонией).
Норвегия: въезд разрешен для граждан Европейской экономической зоны, проживающих в Норвегии или приезжающих на работу. С 16 мая в страну также могут въезжать сезонные работники из третьих стран, занятые в сельском хозяйстве или производстве овощей, члены семей граждан Европейской экономической зоны, граждане Европейской экономической зоны, являющиеся членами семей норвежских граждан, граждане Европейской экономической зоны, имеющие недвижимость в Норвегии. 10-дневный карантин. Единственное исключение — с 15 июня разрешены поездки для граждан Дании.
Польша: приехать через внутренние границы ЕС могут граждане и жители Эстонии, у кого есть законное основание для работы или учебы в Польше. Для них не действует обязательный карантин. Все остальные должны соблюдать карантин.
Португалия: граждане ЕС могут въехать в Португалию, путешествуя на самолете, в аэропорту будет медицинский осмотр и людей с симптомами могут отправить в изоляцию.
Франция: карантин применяется на взаимных основания со странами ЕС, Эстонии это на данный момент не касается. Для попадания в страну установлены условия. Все, кому на данный момент разрешено приезжать во Францию, должны иметь при себе справку со страницы Министерства внутренних дел.
Список обновляется каждую пятницу и начинает действовать со следующего понедельника. По прибытии в Эстонию следует провести 14 дней в карантине в случае, если человек приехал из страны, в которой количество заболевших на 100 000 населения превышает 15. При прибытии из страны с меньшим числом заболевших в карантине находиться не нужно.