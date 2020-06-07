Вахер: устроившему стрельбу в Лихула разрешение на оружие выдали необдуманно

По словам Вахера, в субботу вечером у стрелявшего было с собой три предмета оружия, из которых два он спрятал в лесу. «Сегодня стало ясно, что он употреблял алкоголь, и быстрый тест также показал использование успокоительных и наркотических средств», - прокомментировал Вахер. Несмотря на предыдущие предположения, стрелку не удалось никого захватить в заложники.