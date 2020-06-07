Вс, 7.06.2020
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  • Вахер: устроившему стрельбу в Лихула разрешение на оружие выдали необдуманно

Вахер: устроившему стрельбу в Лихула разрешение на оружие выдали необдуманно

Эльмар Вахер.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер сказал эстонской "Актуальной камере", что стрелявшему в Лихула выдали ​в 2017 году разрешение на оружие необдуманно, поскольку полиция не дала оценки предыдущим проступкам мужчины.

По словам Вахера, в субботу вечером у стрелявшего было с собой три предмета оружия, из которых два он спрятал в лесу. «Сегодня стало ясно, что он употреблял алкоголь, и быстрый тест также показал использование успокоительных и наркотических средств», - прокомментировал Вахер. Несмотря на предыдущие предположения, стрелку не удалось никого захватить в заложники.

По оценке Вахера, стрелку не следовало выдавать разрешения на оружие несколько лет назад.

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