Пожилая женщина погибла в ДТП, виновник аварии сбежал, но был позднее задержан полицией

Сегодня около 9:30 утра в Центр тревоги поступила информация о том, что в селе Вериярве Выруского уезда произошла авария, один из участников которой продолжил движение, не остановившись после столкновения, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Патрульный полицейский Юго-Восточного участка Элмер Таал сказал, что несколько полицейских патрулей выехали на место происшествия, и благодаря оперативной информации, полученной от бдительного человека, полиции удалось за считаные минуты остановить автомобиль, который покинул место происшествия на Козе-теэ.

В ходе выяснения обстоятельств выяснилось, что автомобили Opel и Mercedes двигались по дороге Выру-Вериярве в направлении от Вериярве к Выру, когда по какой-то неизвестной причине Mercedes врезался в двигавшийся перед ним Opel. После удара Opel сделал несколько пируэтов на дороге, съехал одним боком в кювет и в конечном итоге удержался на дороге. Водитель Mercedes продолжил свой путь, не останавливаясь, пока полиция не задержала его на Козе-теэ.

Помимо водителя, в обоих транспортных средствах было еще по одному пассажиру, оба они получили травмы и были доставлены в Вырускую больницу. К сожалению, позже выяснилось, что 72-летнюю женщину, которая ехала в Opel, спасти не удалось она скончалась в больнице.

На месте происшествия полиция объяснила, что водитель Mercedes был трезв и имел право на управление транспортным средством.