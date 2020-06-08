На эстонско-российской границе задержаны велосипедисты

По сообщению пресс-службы Департамента полиции и погранохраны, в 12:30 система мониторинга за границей передала сигнал о появлении человека на пограничной полосе в деревне Косткова волости Сетомаа. Прибывшие на место происшествия пограничники обнаружили там троих велосипедистов, которые объяснили, что они велотуристы из Северной Эстонии, передвигавшиеся с помощью GPS-устройства в этом районе. Несмотря на все свои усилия выдержать правильное направление, они заблудились и вышли в район границы.