Галерея ⟩ Странное зрелище в таллиннском районе: местные жители обеспокоены

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги в управу обратились обеспокоенные жители, которые увидели необычную картину. "Для людей опасности нет, как и для зараженных молью деревьев и кустарников, которые, как правило, покрываются листвой тем же летом. Вызывает беспокойство количество гусениц в Хааберсти и то, что очаг поражения довольно большой. Даже металлический забор опутан паутиной и покрыт гусеницами, не говоря уже о кустах, деревьях и почве", - пояснил Ханимяги.

Он добавил, что совместно с Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства и энтомологом Эстонского музея природы Ааре Линдтом сейчас ведутся поиски лучших вариантов, которые можно предпринять с этим природным явлением. "По оценке специалиста при сопутствующих размножению погодных условиях в следующем году ситуация может быть еще более удручающей, поэтому ищем решение этой проблемы", - констатировал Ханимяги.