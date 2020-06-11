ЕС выделит инновационным компаниям 314 млн евро на борьбу с коронавирусом и восстановление бизнеса

«Огромный талант и прорывные идеи инновационных европейских компаний дают нам надежду. Наша усиленная поддержка Европейского совета по инновациям раскроет их потенциал, чтобы мы могли лучше бороться с коронавирусом и поддерживать наше выздоровление. EIC быстро отреагировал на кризис и продемонстрировал гибкость и влияние финансирования ЕС», - отмечает Мария Габриэль, комиссар по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и вопросам молодежи в пресс-релизе Еврокомиссии.

Отобранные 36 компаний, которые внесут свой вклад в борьбу с коронавирусом, будут работать над новаторскими проектами, такими как расширение производства био-дезактивирующих салфеток; разработка систем мониторинга вентиляции, которые предоставляют людям, работающим на передовой, информацию в реальном времени о качестве вентиляции легких пациента; разработка платформы антител для лечения тяжелых случаев инфекции и многое другое.

Кроме того, 139 компаний, занимающихся коронавирусом, которые не смогли получить финансирование в этом раунде из-за бюджетных ограничений, получили недавно созданную маркировку качества COVID-19 (COVID-19 Seal of Excellence) в знак признания ценности их продукта и для того, чтобы помочь им получить поддержку из других источников финансирования.

Еще 36 компаний, которые будут поддерживать план восстановления для Европы, будут работать во множестве секторов и проектов, которые включают, например, разработку более сильных и более высоких башен ветряных турбин, сделанных из деревянных модулей, с потенциалом для массового сокращения затрат на производство энергии ветра; также – систему производства органических удобрений и основанное на блокчейне решение для переработки материалов. И еще 679 знаками качества были награждены предложения, которые соответствовали критериям финансирования EIC, но не могли получить средства из-за ограниченного бюджета.

В марте к пилотному проекту акселератора EIC обратилось рекордное количество из почти 4000 стартапов и малых и средних предприятий, из них более 1400 предложили инновации, относящиеся к решению проблем, связанных со вспышкой коронавируса. Вот почему дополнительные 150 миллионов евро были недавно выделены на этот раунд финансирования, в результате чего общая сумма составила более 314 миллионов евро. Стартапы и малые и средние предприятия, отобранные для получения поддержки, представляют 16 стран, в том числе 12 стран-членов ЕС, Великобританию и 3 ассоциированные страны.

Из выделенного EIC финансирования в размере 314 миллионов евро 174 миллиона будут предоставлены в форме инвестиций в акционерный капитал. С момента своего появления в середине 2019 года пилотный акселератор EIC предлагал возможность прямых инвестиций в акционерный капитал до 15 миллионов евро, в дополнение к грантовой поддержке до 2,5 млн евро. На сегодняшний день на участие в проекте подали заявки более 10 000 стартапов и малых и средних предприятий с общим финансовым запросом на сумму более 26 миллиардов евро. Из 72 компаний, получивших поддержку сегодня, 46 должны получить поддержку акций.

Инвестиции в акционерный капитал подлежат тщательной проверке и будут управляться будущим фондом EIC, который будет активно искать соинвесторов. Компании, поддерживаемые EIC, также получают выгоду от широкого спектра услуг по коучингу, наставничеству и консультированию, а также акселерации бизнеса. Впервые эти услуги будут предложены компаниям со знаком качества COVID-19 Seal of Excellence.