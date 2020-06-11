Брюссель планирует с 15 июня открыть границы ЕС

В четверг Брюссель сообщил о плане полностью открыть границы Европейского союза с 15 июня, а с 1 июля разрешить и жителям Балканских стран присоединиться к сообщению, пишет Postimees.
Пожелание 27 стран ЕС связано с замедлением распространения коронавируса и желанием правительств перезапустить туризм, поскольку наступает летний сезон. Covid-19 унес по всему миру 415 000 жизней, чуть меньше половины из них в Европе. Однако введенные для предотвращения распространения вируса ограничения привели экономику в тяжелое состояние, и Европа опасается за крайне важную для многих стран сферу туризма.
Пытающаяся согласовать посткризисные шаги Европейская комиссия сказала, что введенные для прибывающих из-за пределов ЕС ограничения упразднять рано.
Комиссия рекомендует принять совместно координируемый подход, чтобы запрет снимался с тех стран, где ситуация с распространением вируса такая же, как в ЕС, и действуют адекватные для обуздания заражения методы.
Так, по мнению комиссии, с 1 июля ограничения могли бы быть сняты для Албании, Боснии, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии, поскольку «их эпидемиологическая обстановка сравнима или даже лучше, чем в ЕС».
«Международные поездки – это ключ к туризму и торговле, они важны и для воссоединения семей и друзей», - сказала уполномоченная по внутренним делам Илва Йоханссон. Некоторые страны, как Греция, хотят как можно скорейшего открытия границ, а Афины уже сообщили, что с 15 июня начнут принимать туристов из Австралии, Китая и Южной Кореи.