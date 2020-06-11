Брюссель планирует с 15 июня открыть границы ЕС

Пожелание 27 стран ЕС связано с замедлением распространения коронавируса и желанием правительств перезапустить туризм, поскольку наступает летний сезон. Covid-19 унес по всему миру 415 000 жизней, чуть меньше половины из них в Европе. Однако введенные для предотвращения распространения вируса ограничения привели экономику в тяжелое состояние, и Европа опасается за крайне важную для многих стран сферу туризма.

Пытающаяся согласовать посткризисные шаги Европейская комиссия сказала, что введенные для прибывающих из-за пределов ЕС ограничения упразднять рано.

Комиссия рекомендует принять совместно координируемый подход, чтобы запрет снимался с тех стран, где ситуация с распространением вируса такая же, как в ЕС, и действуют адекватные для обуздания заражения методы.

Так, по мнению комиссии, с 1 июля ограничения могли бы быть сняты для Албании, Боснии, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии, поскольку «их эпидемиологическая обстановка сравнима или даже лучше, чем в ЕС».