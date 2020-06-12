В ДТП пострадала 17-летняя девушка: полиция разыскивает уехавшего с места происшествия велосипедиста

По первоначальным данным, на велосипедно-пешеходной дорожке на Мяннику-теэ столкнулись двое велосипедистов, которые оба ехали в сторону Саку, – 17-летняя девушка и обгонявший ее с правой стороны неизвестный мужчина. В результате столкновения девушка упала. Второй велосипедист сначала остановился, затем уехал в сторону Саку. Пострадавшую доставили в больницу.

По словам очевидцев, уехавший мужчина был примерно 50 лет, 180 см, крепкого телосложения, у него седые волосы средней длины и седая борода. На нем был шлем, оранжевая майка, темные брюки и походные ботинки.

Его велосипед был черного цвета с деталями зеленого цвета.

Полиция просит велосипедиста или людей, узнавших его по описанию, позвонить по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны в будние дни с 9 до 17 часов или написать э-письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.