Приток беженцев в Евросоюз вновь резко усилился

Приток беженцев в Евросоюз, после вызванного коронавирусом заметного снижения в апреле, в мае вновь резко усилился. В прошлом месяце Европейская погранслужба Frontex зафиксировала почти 4300 случаев несанкционированного перехода границ ЕС на главных миграционных маршрутах - почти втрое больше, чем в апреле, сообщили в воскресенье, 14 июля, издания группы Funke со ссылкой на статистику погранслужбы.

В апреле приток беженцев в ЕС рекордно снизился из-за пандемии коронавируса. В целом, Frontex зарегистрировал за период с января по май 31 600 нелегальных пограничных переходов – на 6 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Самым популярным маршрутом для мигрантов оставался путь через Турцию и Грецию, то есть через восточную часть Средиземного моря. Здесь Frontex зафиксировала в мае 1250 случаев незаконного пересечения границы ЕС – в 8 раз больше, чем в апреле, а за период с января по май - 12 700 случаев - на 28 процентов меньше в годовом исчислении. Большинство беженцев прибывало по этому маршруту из Афганистана.