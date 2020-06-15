Тестирование на коронавирус. ФОТО: Shutterstock

В России зарегистрированы 8 246 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 143 пациента с Covid-19, общее число жертв коронавируса превысило 7 тысяч.

За последние сутки в России было подтверждено 8 246 случаев коронавируса в 83 регионах, в Москве - 1359 случаев, говорится в сообщении оперативного штаба. Всего, согласно официальным данным, за время пандемии выявили 537 210 случаев. Власти признавали ранее, что реальное число заразившихся может быть больше.

Суточный прирост по России в понедельник стал самым низким с 1 мая, отмечает Интерфакс. Тогда в стране было зафиксировано 7 933 случая, на следующий день показатель подскочил до 9 623.

Накануне оперативный штаб сообщал о 8 835 заболевших (в Москве было 1 477). На таком уровне число выявленных случаев держится последние 14 дней.

В России умерли еще 143 человек, у которых был Covid-19. Число жертв коронавируса в стране достигло 7 091.

В Москве за сутки умерли 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус. Выздоровели еще 1 549 человек. Всего число людей, вылечившихся в столице от инфекции, увеличилось до 123 240, заявила вице-мэр Анастасия Ракова. В России же, по официальным данным, вылечились 284 539 пациентов (4 489 за последние сутки).

Штаб сообщал не о всех смертях

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России пришелся на 11 мая, заявила два дня назад вице-премьер Татьяна Голикова. Голикова также сообщила в субботу, что смертность в России от коронавируса за апрель составляет от 1,6% до 2,6%.

Вторая цифра - если учесть летальные исходы, когда Covid-19 у пациента был, но основной причиной смерти не стал.

Росстат в субботу опубликовал данные за апрель, согласно которым в России было зарегистрировано 1 660 смертей, основной причиной которых признан коронавирус. Из этих 1 660 случаев в 1 270 (76,5%) вирус был идентифицирован, в остальных 390 случаях - пока на 100% не идентифицирован.

Росстат дает отдельно цифру умерших, у которых вирус был, но был признан не основной причиной, а "прочим важным состоянием" - это еще 1 052 случая. Всего за апрель умерли 2 712 человек, у которых был или подозревался коронавирус.

Это в два с половиной раза данных, которые приводил оперативный штаб. Штаб сообщал о меньшем количестве смертей, не объясняя, какие диагнозы он учитывает, обращает внимание агентство Рейтер. По данным штаба, в апреле в России умерли 1 145 человек.