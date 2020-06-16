График ⟩ Продажи электромобилей растут как на дрожжах

В прошлом году продажи электромобилей выросли на шесть процентов до 2,1 млн единиц, что, на первый взгляд, может показаться скромным показателем, зато в предыдущие годы рост превышал 40%.

Рыночная доля электромобилей на мировом авторынке в прошлом году выросла до 2,4 процента. Например, в 2017 году этот показатель достигал одного процента. Об этом свидетельствую данные свежего отчета Международного энергетического агентства (IEA).

Самым большим рынком сбыта стал Китай, где в прошлом году было реализовано 1,06 млн электромобилей. В идущей на втором месте Европе 560 000, а в США 326 000 электромобилей. На эти три региона приходится 90% от всех продаж электромобилей в мире.

По состоянию на прошлый год в мире насчитывалось 7,2 млн электромобилей, 47% из которых колесят по дорогам Китая. В 2013 году на долю Китая приходилось лишь 8 процентов. Электромобили составляют один процент от общего числа машин в мире.

Две трети проданных электромобилей работают от аккумулятора. Например, в Европе в прошлом году их продажи выросли на 80, а в Канаде на 43 процента. В Китае и США продажи аккумуляторных электромобилей были стабильными.

В то же время продажи подключаемых гибридов в прошлом году упали на 11 процентов. Впервые массовые продажи этих автомобилей стартовали в 2012 году, а в прошлом году на их долю приходилось около трети от общего числа электромобилей в мире.