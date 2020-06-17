Центристская партия должна перевести в госбюджет 110 000 евро

В среду административная коллегия Госсуда не удовлетворила жалобу Центристской партии, поданную в связи с предписанием комиссии по надзору за финансированием партий (ERJK) перевести в госбюджет 110 000 евро, признанными запрещенным пожертвованием, партия должна будет выплатить эту сумму в госбюджет.
По оценке Госсуда, недостатки бухучета партии за 2014 и 2015 годы не позволяют установить происхождение денег, переведенных на банковский счет партии из ее кассы. Госсуд пояснил в своем решении, что роль партий в формировании парламента и управлении государством требует полной прозрачности финансов.
В 2017 году ERJK составила предписание, обязывающее Центристскую партию в соответствии с Законом о партиях перевести запрещенное пожертвование в размере 110 100 евро в госбюджет. За период с 1 января 2014 года по 30 июня 2015 года Центристская партия перевела на расчетный счет партии 110 000 евро наличными, происхождение этой суммы было комиссии неизвестно. Хотя и ERJK, и назначенный ею аудитор потребовали от жалобщика исходных бухгалтерских документов, партия их не представила. Поскольку ERJK не могла установить происхождение наличных, перечисленных из кассы партии в банк, комиссия сочла эту сумму анонимным и - в связи с этим - запрещенным пожертвованием.
Административный и окружной суды не удовлетворили жалобу Центристской партии. Госсуд не удовлетворил кассационную жалобу партии и оставил решение окружного суда без изменений.