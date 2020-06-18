Юшкин: путинское самодержавие приобретает пожизненный статус

15 января в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию, которое длилось 1 час 12 минут. Для объявления о государственном перевороте (сообщил о поправках к существующей Конституции) Путину потребовалось всего 17 минут. Сразу после оглашения послания правительство было отправлено в отставку (совершенно неожиданно для его членов), пишет Владимир Юшкин в Postimees.
Однако руководители силового блока (МО, ФСБ, МВД, СКР, ФСИН, СВР, «Росгвардии», и т. д.) все остались на своих постах.
Уже к вечеру этого дня была создана рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию (певцы, спортсмены, артисты, казаки и некоторые юристы), и через четыре дня депутаты Госдумы в первом чтении проголосовали за 22 поправки Путина (за неделю до того депутаты даже не подозревали об их необходимости).
10 марта решением Госдумы была восстановлена путинская президентская девственность, то есть была принята поправка об обнулении его предыдущих президентских сроков, что открыло ему путь на новый президентский срок в 2024 году. Для этого потребовалась политическая эксгумация космонавта Валентины Терешковой (сегодня депутата Госдумы), которая и произнесла с трибуны парламента: «Зачем крутить и городить, нужно честно и публично убрать (обнулить)».
В следующие шесть дней конвейер государственного переворота работал в авральном режиме: пакет поправок в Основной Закон приняли обе палаты российского парламента, затем их одобрили парламенты субъектов федерации, президент Путин подписал закон о поправках в конституцию, и сразу же Конституционный суд подтвердил соответствие поправок существующей Конституции.
До сих пор никто в России не может убедительно объяснить логику невероятной спешки Путина (существуют только версии, которые не являются темой настоящей статьи). Однако все хорошо помнят, как Путин еще в 2005 году обещал: «Ни при каких обстоятельствах я не намерен менять Конституцию».
Аксиомы государственного переворота: поправки фактически убирают систему разделения властей, отменяют приоритет прав человека над государством и международного права над национальным, отменяют независимость муниципальной власти. Россия называется исторической правопреемницей СССР. Детальный (по-статейный) разбор конституционного переворота мы оставляем юристам-конституционалистам.
Конституционный финт
В самой Конституции 1993 года заложен ее охранный механизм: в тексте не должны появиться и не могут применяться какие-либо положения, противоречащие его основам — преамбуле, первой и второй главе. Конституционный замок к первым двум главам спрятан в главе девятой (где строго обусловлен порядок изменения Конституции).
Юридический финт Путина, бывшего секретного сотрудника тайной полиции, состоит в том, что в ткань 3-й и 8-й глав вписываются положения, которые, по сути, противоречат 1-й и 2-й главам. То есть формально 1-ю и 2-ю главы не трогают, ее просто игнорируют.
Конституция России 1993 года (еще действующая) была философским и политическим манифестом победившей коммунизм новой политической силы. Она была и остается либеральной, поскольку была выстроена вокруг концепции приоритета права отдельного человека над всем остальным (над правом коллектива, над правом государства и прочим). 15 января Путин заявил в послании: «Мы созрели для того, чтобы закрепить принцип приоритета, суверенитета народа над всем остальным». Иными словами Путин избавляется от конституционного наследия Ельцина, которое хотя и утвердило президентское самодержавие, но позволяло смену его лица. А следовательно, и смену правящего клана, что еще важнее.
Символическая игра
Президент Путин — умелый мастер символической игры, и исторические ссылки у него не бывают пустыми и невинными. Когда в январе 1991 года у Путина, помощника мэра Ленинграда, спросили, какой портрет он хотел бы повесить на стену в кабинете, он выбрал портрет Петра I (1672-1725). Сегодня в президентском кабинете Владимира Путина посетителей встречает портрет императора Николая I (1796-1855), императора великой реакционной державы Европы. Именно в его царствование была сформулирована русская монархическая доктрина, которую в 1833 году в сжатом виде озвучил официальный идеолог режима граф Сергей Уваров: «Православие, самодержавие, народность».
Уваров проповедовал идеологию «особого пути», антизападничества, национальной исключительности. Николай I был убежден, что русская триединая формула обеспечит стране стабильность, убережет ее от потрясений и смут. Российское самодержавие не является следствием случайных исторических обстоятельств, а покоится на прочном культурном и институциональном фундаменте - это ее цивилизационный выбор.
Русское самодержавие, по оценке Владимира Пастухова, политолога, юриста, старшего научного сотрудника Университетского колледжа Лондона, - это русская версия западноевропейского разделения властей. «Русская система» троична. Вместо отношения «общество — власть» здесь рабочим является отношение «общество — самодержавный правитель — власть». Самодержец, являясь частью бюрократической системы и ее порождением, в то же время представляет из себя потустороннюю по отношению к бюрократии силу, особым образом связанную с обществом. То есть русское общество все же контролирует свою бюрократию, но не напрямую, как в западноевропейских странах, а через метафизического посредника.
На наших глазах происходит реставрация «русской имперской матрицы» в форме самодержавия Владимира Путина, что достигается за счет а) перевода части правительства (все силовые структуры) под прямой контроль президента, б) организационную подчиненность президенту системы судебной власти и прокуратуры.
Сущность «путинского самодержавия» достаточно подробно была изложена в феврале прошлого года в статье Владислава Суркова (это граф Уваров нашего времени) «Долгое государство Путина». В сурковской композиции ключевое понятие «глубинный народ», который противостоит элитам, зараженным чуждым и «тлетворным» духом Запада. Сам же Президент больше «жрец» или «судья».
Задача Путина, пишет Сурков, — создание такой системы, в рамках которой русский народ сам сможет решать вопрос о власти. Это не означает сменяемость власти любой ценой каждые четыре года, это не означает ротацию партий у власти. Но принципиально важно, чтобы в решении вопроса о власти участвовало и согласилось с его результатом большинство граждан. Именно в «глубинном народе» укоренен путинский режим. Теперь становится понятным требование Путина о всенародном голосовании по поправкам к Конституции.
Формально внесенные изменения в Конституцию страны уже вступили в законную силу — его приняла Госдума, региональные парламенты и Совет Федерации, затем документ одобрил Конституционный суд и подписал президент. Поэтому юридического смысла во всенародном голосовании нет никакого, единственная задача — легитимизация государственного переворота в глазах населения и международного сообщества.
Всенародное голосование продлится семь дней - с 25 июня по 1 июля. Начнется голосование на другой день после парада Победы и в условиях эпидемии COVID-19; без занесения паспортных данных в список избирателей; можно будет голосовать на дому, на выездных участках, через электронное голосование в Москве и Санкт-Петербурге.
Как мы помним, 17 марта Путин назначил днем голосования 22 апреля. Многие почему-то усматривали в этом связь с днем рождения создателя «трудовых» концлагерей Владимира Ульянова (кличка Ленин). Но ведь Путин в июне 2012 года в Федеральном собрании назвал деятельность нелюбимого им Ленина в 1917 году национальной изменой. Думается, что семантику даты 22 апреля мы должны искать в манифесте Николая I от 22 апреля 1832 года, которым устанавливалось новое сословие под названием «почетных граждан»: оно давалось пожизненно и передавалось по наследству.
После 1 июля 2020 года самодержавие Путина, уже конституционно оформленное, получит пожизненный статус. Уже во всех статьях Конституции понятие «член Совета Федерации» заменено на понятие «сенатор». А принадлежность к сословию «новое дворянство», предложенному Николаем Патрушевым (т.е. сотрудники ФСБ), возможно, будет передаваться по наследству. Нам осталось дождаться, когда будут четко определены функции и полномочия Государственного совета, который назван органом выработки стратегических решений. Но мы знаем из истории, что при императорах Всероссийских в 1810—1906 годах Госсовет был высшим законосовещательным учреждением. Владимир Жириновский, про которого в Москве говорят: «Что у Жириновского на языке, то у правящей тусовки на уме», уже предсказал Совету Федерации недолгую жизнь (намекая на Госсовет). Хорошо известно также, что получая из рук президента Путина государственную награду, Владимир Жириновский неизменно говорит: «Боже, Царя храни!».