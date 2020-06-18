Юшкин: путинское самодержавие приобретает пожизненный статус

Однако руководители силового блока (МО, ФСБ, МВД, СКР, ФСИН, СВР, «Росгвардии», и т. д.) все остались на своих постах.

Уже к вечеру этого дня была создана рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию (певцы, спортсмены, артисты, казаки и некоторые юристы), и через четыре дня депутаты Госдумы в первом чтении проголосовали за 22 поправки Путина (за неделю до того депутаты даже не подозревали об их необходимости).

10 марта решением Госдумы была восстановлена путинская президентская девственность, то есть была принята поправка об обнулении его предыдущих президентских сроков, что открыло ему путь на новый президентский срок в 2024 году. Для этого потребовалась политическая эксгумация космонавта Валентины Терешковой (сегодня депутата Госдумы), которая и произнесла с трибуны парламента: «Зачем крутить и городить, нужно честно и публично убрать (обнулить)».

В следующие шесть дней конвейер государственного переворота работал в авральном режиме: пакет поправок в Основной Закон приняли обе палаты российского парламента, затем их одобрили парламенты субъектов федерации, президент Путин подписал закон о поправках в конституцию, и сразу же Конституционный суд подтвердил соответствие поправок существующей Конституции.

До сих пор никто в России не может убедительно объяснить логику невероятной спешки Путина (существуют только версии, которые не являются темой настоящей статьи). Однако все хорошо помнят, как Путин еще в 2005 году обещал: «Ни при каких обстоятельствах я не намерен менять Конституцию».

Аксиомы государственного переворота: поправки фактически убирают систему разделения властей, отменяют приоритет прав человека над государством и международного права над национальным, отменяют независимость муниципальной власти. Россия называется исторической правопреемницей СССР. Детальный (по-статейный) разбор конституционного переворота мы оставляем юристам-конституционалистам.

Конституционный финт

В самой Конституции 1993 года заложен ее охранный механизм: в тексте не должны появиться и не могут применяться какие-либо положения, противоречащие его основам — преамбуле, первой и второй главе. Конституционный замок к первым двум главам спрятан в главе девятой (где строго обусловлен порядок изменения Конституции).

Юридический финт Путина, бывшего секретного сотрудника тайной полиции, состоит в том, что в ткань 3-й и 8-й глав вписываются положения, которые, по сути, противоречат 1-й и 2-й главам. То есть формально 1-ю и 2-ю главы не трогают, ее просто игнорируют.