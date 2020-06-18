Я был прав, говорит профессор, предсказавший, что пандемия сойдет на нет через 70 дней

У Бен-Исраэля нет медицинского образования, но он утверждает, что простая математика может дать представление о характере вируса. Он утверждал, что эта модель доказывает, что локдауны являются ненужным нарушением хода жизни и пустой тратой денег.

Бен-Израиль поддержал меры по социальному дистанцированию и гигиене, но сказал, что они оказывают ограниченное влияние на уровень заражения. По его словам, теперь правдивость этого утверждения доказана, потому что он не может установить четкую корреляцию между уровнем гигиены в стране и значительным изменением в структуре масштабов заражения.

Чтобы подготовить свою теорию, в начале прошлого месяца он изучил данные из стран, которые раньше других столкнулись с коронавирусом, и пришел к выводу, что вирус следует одной и той же схеме: 40 дней до пика и 70 дней до сведения на нет, независимо от того, где он наносит удар и какие меры навязывают правительства, чтобы попытаться помешать этому.

Как сказал Бен-Исраэль Times of Israel, теперь ясно, что «этот шаблон соблюдается повсюду».

Он добавил: «У меня нет объяснения этим данным, но я думаю, что это очень ясно. Это универсальный шаблон».

Но Давидович, директор Школы общественного здравоохранения при Университете имени Бен-Гуриона в Негеве, сказал, что Бен-Исраэль ошибается, и сослался на Швецию - страну, известную отказом от принудительного локдауна. «Он не прав. В Швеции все еще продолжается вспышка», - сказал Давидович.

Бен-Исраэль не указал конкретную дату начала, которую он использует для своих расчетов, и сказал, что первоначально, что касается Израиля, он вел отсчет по первому случаю. Для других стран, однако, он начал считать, когда число случаев стало «значительным», хотя не дал четкого количественного определения того, что это значит. Он сказал, что разумно начинать подсчет, когда страна пройдет отметку в 100 случаев, чтобы оценить его теорию.

Швеция достигла отметки в 100 случаев к 6 марта, а спустя 40 дней - 15 апреля - регистрировалось уже 482 новых случая ежедневных. Это, впрочем, был не пик - уровень новых случаев рос и падал. Пик пришелся на 24 апреля, когда было зафиксировано 812 новых случаев, но в несколько дней между 8 апреля и 7 мая новые случаи превышаи 700 день, перемежаясь с несколькими днями, когда фиксировалось менее 350 новых случаев. 15 мая, в 70-й день, в Швеции все еще было 625 новых ежедневных случаев.

В других странах, напротив, приведенный Бен-Исраэлем шаблон соблюдался довольно близко. В Бельгии, которая сильно пострадала от вируса, 100 случаев заболевания было зарегистрировано к 6 марта. 40-й день был 15 апреля, и это был пик с точки зрения числа новых ежедневных случаев - 2454. День 70 был 3 мая, когда число новых случаев снизилось до 1389.

Израиль достиг пика в плане новых случаев 2 апреля. Бен-Исраэль сказал, что первоначально он рассматривал первый случай как первый день в своих расчетах. Это будет означать, что пик наступил через 41 день. Но если подсчет начинается, когда в стране было зарегистрировано 100 случаев, ко 2 апреля прошел всего 21 день.

Бен-Исраэль сказал, что предпочтитаемые им статистические данные являются более техническими, и заявил, что они показывают, что его теория верна, даже в случае со Швецией, но отказался поделиться ими.

Давидович сказал, что даже если бы Бен-Исраэль был прав, это не оправдало бы никакой критики государственной политики, которая никогда не была направлена на ускорение окончания вспышки, а скорее на то, чтобы избежать резкой кривой и ограничить число случаев.

«Никто и не думал, что меры локдауна направлены на то, чтобы избавиться от вируса, - сказал он. - Они были направлены на снижение уровня заболеваемости, а не на подавляющее здравоохранение. Если он думает, что целью этих мер было избавиться от вируса, он ошибается».

Относительно заявления Бен-Исраэля об отсутствии объяснимой взаимосвязи между количеством зараженных людей и числом умерших, Давидович сказал, что это «очень упрощенно» и что некоторые аспекты взаимосвязи понятны, а другие нет. «Никто не говорил, что речь идет только о показателях заражения», - сказал он.

Давидович сказал, что, вопреки утверждению Бен-Исраэля, в идее второй волны есть здравая логика, «как это случалось в прошлом [с другими вирусами], и мы очень далеки от коллективного иммунитета».