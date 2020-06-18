Я был прав, говорит профессор, предсказавший, что пандемия сойдет на нет через 70 дней

Исаак Бен-Исраэль говорит, что вирус исчезает везде с одинаковой скоростью, что делает любые вмешательства со стороны государств неуместными. Эксперт по общественному здравоохранению не согласен, по его оценке профессор «понятия не имеет об эпидемиологии и здравоохранении».
Израильский профессор, который наделал шума в начале апреля, настаивая на том, что коронавирус сойдет на нет через 70 дней, независимо от уровня вмешательства, говорит, что он оказался прав, и что утверждения о том, что вирус наберет силу для второй волны, являются лишь предположениями.
«Очень забавно, что люди говорят о второй волне, - сказал изданию The Times of Israel известный математик, председатель космического агентства Израиля и бывший генерал Исаак Бен-Исраэль. - Откуда они знают, что будет вторая волна? И откуда они знают, что она придет зимой?»
Однако эксперт по общественному здравоохранению оспорил заявления Бен-Исраэля и сказал, что тот «понятия не имеет об эпидемиологии и здравоохранении».
Бен-Исраэль сказал, с тех пор как около шести недель назад он сократил цифры по пандемии и обнародовал свою теорию о том, что распространение COVID-19 достигнет пика примерно через 40 дней и снизится почти до нуля через 70 дней, он доказал свою правоту на практике - и пришел к выводу, что «истерия», которую он видит вокруг себя «так же заразн, как биологические заболевания».
Более того, он теперь утверждает, что удивление по поводу радикально разных уровней смертности среди инфицированных людей в разных странах неуместно, и выдвигает довольно противоречивые заявления.
«Существует естественное предположение, что меньшее количество инфекций означает меньшее количество смертей, но это не правильно», - сказал он, утверждая, что не существует объяснимой связи между количеством зараженных людей и числом умерших: соотношение между смертностью и инфекциями в разных странах иногда различается в 100 и более раз. Он утверждает, что показатели смертности непостижимы для любой понятной логики.
В исследовании, опубликованном на иврите 8 апреля и на английском языке 16 апреля, Бен-Исраэль, руководитель программы исследований в области безопасности в Университете Тель-Авива и председатель Национального совета по исследованиям и разработкам, заявил, что продолжительность вспышки COVID- 19 в стране установлена и не зависит от того, какие действия страна предпринимает.
19 апреля он написал об Израиле: «Оказывается, пик распространения вируса позади уже около двух недель и, вероятно, оно утихнет еще через две недели».
2 мая, чуть менее двух недель спустя, число новых инфицированных в день снизилось до менее 100 впервые с конца марта и осталось ниже этого показателя.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская статистика по коронавирусу отражает «крупный успех», но Бен-Исраэль не согласен с этим, утверждая, что она лишь отражает естественный путь вируса. Он сказал: «Это не потому, что Израиль сделал что-то особенное; то же самое произошло на Тайване, где локдауна не было».
Многие медицинские работники cделали большие глаза в ответ на утверждения Бен-Исраэля. Эксперт по общественному здравоохранению Надав Давидович, которого попросили прокомментировать эту статью, сказал, что он согласен с мнением Бен-Исраэля о том, что «истерии» следует избегать, но добавил: «Он прекрасный ученый, но понятия не имеет об эпидемиологии и общественном здоровье».
У Бен-Исраэля нет медицинского образования, но он утверждает, что простая математика может дать представление о характере вируса. Он утверждал, что эта модель доказывает, что локдауны являются ненужным нарушением хода жизни и пустой тратой денег.
Бен-Израиль поддержал меры по социальному дистанцированию и гигиене, но сказал, что они оказывают ограниченное влияние на уровень заражения. По его словам, теперь правдивость этого утверждения доказана, потому что он не может установить четкую корреляцию между уровнем гигиены в стране и значительным изменением в структуре масштабов заражения.
Чтобы подготовить свою теорию, в начале прошлого месяца он изучил данные из стран, которые раньше других столкнулись с коронавирусом, и пришел к выводу, что вирус следует одной и той же схеме: 40 дней до пика и 70 дней до сведения на нет, независимо от того, где он наносит удар и какие меры навязывают правительства, чтобы попытаться помешать этому.
Как сказал Бен-Исраэль Times of Israel, теперь ясно, что «этот шаблон соблюдается повсюду».
Он добавил: «У меня нет объяснения этим данным, но я думаю, что это очень ясно. Это универсальный шаблон».
Но Давидович, директор Школы общественного здравоохранения при Университете имени Бен-Гуриона в Негеве, сказал, что Бен-Исраэль ошибается, и сослался на Швецию - страну, известную отказом от принудительного локдауна. «Он не прав. В Швеции все еще продолжается вспышка», - сказал Давидович.
Бен-Исраэль не указал конкретную дату начала, которую он использует для своих расчетов, и сказал, что первоначально, что касается Израиля, он вел отсчет по первому случаю. Для других стран, однако, он начал считать, когда число случаев стало «значительным», хотя не дал четкого количественного определения того, что это значит. Он сказал, что разумно начинать подсчет, когда страна пройдет отметку в 100 случаев, чтобы оценить его теорию.
Швеция достигла отметки в 100 случаев к 6 марта, а спустя 40 дней - 15 апреля - регистрировалось уже 482 новых случая ежедневных. Это, впрочем, был не пик - уровень новых случаев рос и падал. Пик пришелся на 24 апреля, когда было зафиксировано 812 новых случаев, но в несколько дней между 8 апреля и 7 мая новые случаи превышаи 700 день, перемежаясь с несколькими днями, когда фиксировалось менее 350 новых случаев. 15 мая, в 70-й день, в Швеции все еще было 625 новых ежедневных случаев.
В других странах, напротив, приведенный Бен-Исраэлем шаблон соблюдался довольно близко. В Бельгии, которая сильно пострадала от вируса, 100 случаев заболевания было зарегистрировано к 6 марта. 40-й день был 15 апреля, и это был пик с точки зрения числа новых ежедневных случаев - 2454. День 70 был 3 мая, когда число новых случаев снизилось до 1389.
Израиль достиг пика в плане новых случаев 2 апреля. Бен-Исраэль сказал, что первоначально он рассматривал первый случай как первый день в своих расчетах. Это будет означать, что пик наступил через 41 день. Но если подсчет начинается, когда в стране было зарегистрировано 100 случаев, ко 2 апреля прошел всего 21 день.
Бен-Исраэль сказал, что предпочтитаемые им статистические данные являются более техническими, и заявил, что они показывают, что его теория верна, даже в случае со Швецией, но отказался поделиться ими.
Давидович сказал, что даже если бы Бен-Исраэль был прав, это не оправдало бы никакой критики государственной политики, которая никогда не была направлена на ускорение окончания вспышки, а скорее на то, чтобы избежать резкой кривой и ограничить число случаев.
«Никто и не думал, что меры локдауна направлены на то, чтобы избавиться от вируса, - сказал он. - Они были направлены на снижение уровня заболеваемости, а не на подавляющее здравоохранение. Если он думает, что целью этих мер было избавиться от вируса, он ошибается».
Относительно заявления Бен-Исраэля об отсутствии объяснимой взаимосвязи между количеством зараженных людей и числом умерших, Давидович сказал, что это «очень упрощенно» и что некоторые аспекты взаимосвязи понятны, а другие нет. «Никто не говорил, что речь идет только о показателях заражения», - сказал он.
Давидович сказал, что, вопреки утверждению Бен-Исраэля, в идее второй волны есть здравая логика, «как это случалось в прошлом [с другими вирусами], и мы очень далеки от коллективного иммунитета».
Он добавил: «Я не пророк, и я буду счастлив, если не будет второй волны, но не следует игнорировать эту возможность».