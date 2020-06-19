Нотариусы: жениться стали чаще, а продавать недвижимость - реже

Если в мае 2019 года эстонские нотариусы совершили суммарно 30 537 сделок, то в мае этого года их число составило 20 798, т.е. имело место сокращение почти на 32%. Уменьшилось число практически всех видов сделок.

В мае прошлого года нотариусы заверили 6978 сделок с недвижимостью, а в прошлом месяце всего 5286 таких сделок, т.е. сокращение составило почти 24%. Еще большее – 26% сокращение – имело место в отношении сделок с паями коммерческих товариществ: вместо 914 сделок в прошлом году, в это было заключено всего 678 сделок.

Несмотря на эпидемию коронавируса, сократилось также число сделок в связи с наследованием: в сравнении с прошлым годом завещаний заверили почти на 30% меньше, а производств по наследованию было начато на 10% меньше. Число выданных доверенностей и апостилей уменьшилось на 48% и 44% соответственно.

В сравнении с прошлым годом выросло лишь количество заключенных браков и разводов – если в мае прошлого года было заключено 43 брака, то в этом году нотариусы заключили 59 браков, а вместо 35 разводов в прошлом году, в этом году им пришлось заверить 45 разводов.