Один из старейших столичных костров Ивановой ночи зажжен не будет

«Несмотря на то, что правительство Эстонии отменило правило 2+2, требования к проведению общественных мероприятий по-прежнему действуют, в том числе и то, что во время проведения общественного мероприятия организатор обязан обеспечить совместное пребывание на свежем воздухе не более 100 человек. В случае костра на Штромке это, к сожалению, невозможно», - пояснил старейшина района Пеэтер Ярвелайд.

У традиции костра Ивановой ночи на Штромке длинная история. Начало было положено еще тогда, когда нынешний район назывался Калининским, тогда он включал в себя Копли, Каламая, Пельгулинн, Пельгуранд, Вяйке-Ыйсмяэ, полуостров Какумяэ, Тискре, Рокка-аль-Маре и окрестности озера Харку. По словам Хелле Нахко, бывшей когда-то заместителем старейшины района, первые костры Ивановой ночи нынешнего района города складывали вообще в Ыйсмяэ, возле озера Харку.

«Это было до 1991 года, когда еще не начали приводить в порядок пляж Штромки, - говорит Нахко. – Искали место, которое подошло бы для мероприятия, мы не хотели проводить его на море».

В конце 1950-х побережье Штромки было сильно загрязнено и купаться здесь было нельзя. Благодаря созданию в 1980-х годах системы сбора дождевых и грунтовых вод качество воды в заливе улучшилось и пляж был снова открыт летом 1996 года.

«Я искал информацию о точной дате проведения первого костра Ивановой ночи, но нашлось несколько вариантов, - рассказывает старейшина. – Самое вероятное, что официальные мероприятия на Штромке начали проводить одновременно с началом приведения в порядок пляжа, то есть в 1996 году, это значит, что речь идет о более чем 20-летней традиции».