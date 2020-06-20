Сб, 20.06.2020
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  • Экс-гонщик "Формулы" вновь угодил в серьезную аварию, после первой ему ампутировали ноги

Экс-гонщик "Формулы" вновь угодил в серьезную аварию, после первой ему ампутировали ноги

Алессандро Дзанарди.

ФОТО: GIAMPIERO SPOSITO/REUTERS

Бывший гонщик "Формулы-1" Алессандро Дзанарди находится в тяжелом состоянии после автомобильной аварии, пишет Newsru со сслкой на Corriere della Sera.

53-летний Дзанарди принимал участие соревнованиях для паралимпийцев в Италии на своем велосипеде с ручным приводом. На одном из участков дистанции он столкнулся с грузовиком.

Пилот "Формулы-1" получил серьезную травму головы. Алессандро был оперативно доставлен на вертолете в реанимацию и прооперирован.

Дзанарди лишился обеих ног после гонки в серии CART в 2001 году. Итальянец является четырехкратным паралимпийским чемпионом в классе ручных велосипедов. В "Формуле-1" Дзанарди выступал с 1991 по 1994 год, а также в сезоне-1999.

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