Экс-гонщик "Формулы" вновь угодил в серьезную аварию, после первой ему ампутировали ноги

53-летний Дзанарди принимал участие соревнованиях для паралимпийцев в Италии на своем велосипеде с ручным приводом. На одном из участков дистанции он столкнулся с грузовиком.

Пилот "Формулы-1" получил серьезную травму головы. Алессандро был оперативно доставлен на вертолете в реанимацию и прооперирован.

Дзанарди лишился обеих ног после гонки в серии CART в 2001 году. Итальянец является четырехкратным паралимпийским чемпионом в классе ручных велосипедов. В "Формуле-1" Дзанарди выступал с 1991 по 1994 год, а также в сезоне-1999.