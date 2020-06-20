Экс-гонщик "Формулы" вновь угодил в серьезную аварию, после первой ему ампутировали ноги

Бывший гонщик "Формулы-1" Алессандро Дзанарди находится в тяжелом состоянии после автомобильной аварии, пишет Newsru со сслкой на Corriere della Sera.
53-летний Дзанарди принимал участие соревнованиях для паралимпийцев в Италии на своем велосипеде с ручным приводом. На одном из участков дистанции он столкнулся с грузовиком.
Пилот "Формулы-1" получил серьезную травму головы. Алессандро был оперативно доставлен на вертолете в реанимацию и прооперирован.
Дзанарди лишился обеих ног после гонки в серии CART в 2001 году. Итальянец является четырехкратным паралимпийским чемпионом в классе ручных велосипедов. В "Формуле-1" Дзанарди выступал с 1991 по 1994 год, а также в сезоне-1999.
Travolto da un camion: le prime immagini dal luogo dell’incidente https://t.co/l9T9fmYHKQ pic.twitter.com/uDhYoDxJqK— Corriere della Sera (@Corriere) June 19, 2020