Европейские фондовые рынки растут вопреки опасениям относительно второй волны коронавируса

Между тем участники рынка опасаются, что продолжающееся распространение коронавируса может вынудить страны ограничить ослабление локдауна или вновь ввести ограничительные меры, что может затормозить восстановление мировой экономики.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:05 по Таллинну поднялся на 0,23% и составил 366,29 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,23%, германский DAX - на 0,47%, французский CAC - на 0,51%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 набрали 0,31% и 0,12% соответственно.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в воскресенье сообщила о более 183 тыс. новых случаев заражения за сутки - это рекордный показатель. Наибольшее число заражений зафиксировано в Бразилии и США.

Тем временем в Пекине развернута кампания комплексного повсеместного тестирования населения на предмет выявления инфицированных COVID-19, сообщил журналистам заместитель заведующего орготделом пекинского горкома КПК Чжан Цян.

Эта мера продиктована новой вспышкой инфекции, которая начала распространяться в городе с 11 июня. На сегодняшний день уже выявлено 205 носителей вируса, отметил чиновник на пресс-конференции.

В пятницу в формате видеоконференции состоялся саммит Евросоюза. По словам председателя Европейского совета Шарля Мишеля, встреча позволила почувствовать появление консенсуса по различным пунктам обсуждаемого семилетнего бюджета и плана восстановления экономики ЕС. Саммит ЕС с физическим участием членов Евросовета может собраться в июле.

Акции Wirecard AG падают на 33,2%. Совет управляющих германской финтех-компании высказал предположение о том, что на ее счетах могло не существовать 1,9 млрд евро, нехватку которых обнаружили аудиторы Ernst & Young. Компания отозвала финансовый отчет за 2019 год и за первый квартал 2020 года, а также прогнозы финансовых показателей.

Цена бумаг Deutsche Lufthansa AG снижается на 5,8% на фоне противостояния компании с акционером Хайнцем Херманном Тиле, который выступает против сделки о получении концерном государственного пакета финансовой помощи в размере 9 млрд евро.

Котировки акций Air France-KLM снижаются на 3,4%. Нидерландское подразделение компании, KLM, сообщило, что планирует увеличить количество рейсов в июле и августе.