Ушедшая из дома в одной ночнушке 85-летняя женщина найдена

Полиция сегодня просила помощи в установлении местонахождения 85-летней Эллен, которая в ночь 22 июня ушла из своего дома в Каукси (волость Алутагузе) и пропала.
Вечером в понедельник пресс-служба полиции сообщила, что пожилая женщина найдена, с ней все в порядке.
22 июня утром в полицию сообщили, что ночью Эллен ушла из своего дома. Полицейские тут же отреагировали на этот вызов и начали поиски.
Приметы Эллен: рост 153 см, плотное телосложение, короткие седые волосы. Уходя из дома, Эллен была одета в ярко-розовую ночнушку и тапочки.