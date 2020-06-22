Пн, 22.06.2020
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  • Ушедшая из дома в одной ночнушке 85-летняя женщина найдена

Ушедшая из дома в одной ночнушке 85-летняя женщина найдена

Politsei uurib kahe sõiduki rikkumist Kadrinas.

ФОТО: Urmas Luik

Полиция сегодня просила помощи в установлении местонахождения 85-летней Эллен, которая в ночь 22 июня ушла из своего дома в Каукси (волость Алутагузе) и пропала.

Вечером в понедельник пресс-служба полиции сообщила, что пожилая женщина найдена, с ней все в порядке.

22 июня утром в полицию сообщили, что ночью Эллен ушла из своего дома. Полицейские тут же отреагировали на этот вызов и начали поиски.

Приметы Эллен: рост 153 см, плотное телосложение, короткие седые волосы. Уходя из дома, Эллен была одета в ярко-розовую ночнушку и тапочки. 

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