Ушедшая из дома в одной ночнушке 85-летняя женщина найдена

Вечером в понедельник пресс-служба полиции сообщила, что пожилая женщина найдена, с ней все в порядке.

22 июня утром в полицию сообщили, что ночью Эллен ушла из своего дома. Полицейские тут же отреагировали на этот вызов и начали поиски.