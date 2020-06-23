Адвокат подозреваемого в совершении аварии на Лаагна-теэ: я не согласен с постановлением суда

"Я не согласен с постановлением суда, однако мне необходимо детально ознакомиться с содержанием постановления и с аргументацией суда. В ближайшее время я сформирую точку зрения о том, что посоветовать подзащитному", - сказал защитник подозреваемого Индрек Пыдер корреспонденту "Актуальной камеры".