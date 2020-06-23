Адвокат подозреваемого в совершении аварии на Лаагна-теэ: я не согласен с постановлением суда

Адвокат арестованного во вторник 20-летнего водителя, которого подозревают в совершении тяжелой аварии на Лаагна-теэ в Таллинне, повлекшей за собой смерть двоих человек, пока не решил, будет ли он обжаловать соответствующее постановление суда, передает Rus.ERR.
"Я не согласен с постановлением суда, однако мне необходимо детально ознакомиться с содержанием постановления и с аргументацией суда. В ближайшее время я сформирую точку зрения о том, что посоветовать подзащитному", - сказал защитник подозреваемого Индрек Пыдер корреспонденту "Актуальной камеры".
Харьюский уездный суд по ходатайству прокуратуры разрешил арестовать подозреваемого на два месяца.
По оценке прокуратуры, находясь на свободе, подозреваемый может совершить новое преступление.