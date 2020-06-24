Фото ⟩ Иванова ночь глазами спасателей: огонь под линиями электропередач, поджог помойки и избавление от пластика

Около 20:00 патруль выехал из Ассаку. В Ассаку, Луйге и Кангру небольшие костры Ивановой ночи были разведены в соответствии с требованиями. Оттуда спасатели направились в сторону Арукюла, рассказывает Postimees.

В Кулли (волость Раазику) патруль сделал три остановки, чтобы убедиться в безопасности обстановки. В первом случае с дороги показалось, что большой костер оставлен без присмотра. Когда спасатели подошли поближе, то выяснилось, что человек, который разжег его, находится на месте. Но спасатели заметили, что, помимо веток, в костер было брошено большое количество пластикового мусора. Они попросили ответственного за этот костер мужчину так больше не делать.

Затем патруль увидел, что в одном дворе костер разведен в опасной близости от детского игрового домика. Спасатели подошли поближе и убедились, что хозяин уже контролирует пламя с помощью садового шланга.

Третий костер располагался под линиями электропередач. Суетившийся у костра человек не согласился со спасателями, что в этом есть какая-то опасность. Подчеркнув, что патруль зря паникует, он все-таки согласился потушить огонь.