Еще один житель Эстонии подхватил коронавирус

По данным Регистра народонаселения, новый носитель вируса проживает в Таллинне.

По состоянию на утро 24 июня в Эстонии в стационарном лечении от коронавируса нуждаются шесть человек, на искусственной вентиляции легких находится один пациент. Новых смертельных случаев не прибавилось. Всего коронавирус унес в Эстонии 69 жизней.

По состоянию на сегодняшний день в больницах завершено 385 случаев заболевания Covid-19.

Выздоровели от коронавирусного заболевания 1783 человека. Из них у 1364 человек заболевание считается завершенным (76,5%), в случае 419 человек (23,5%) с момента положительного теста прошло более 28 дней и они не находятся на больничном лечении, в том числе ожидают подтверждения выздоровления.

В Эстонии в общей сложности сделано более 103 000 тестов на вирус SARS-CoV-2, из них 1983, т.е. 1,9% оказались положительными. Более точную статистику можно посмотреть здесь.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

Департамент здоровья напоминает, что независимо от того, что чрезвычайное положение закончено, для предотвращения распространения заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди находились в течение 15 минут друг от друга на расстоянии ближе чем два метра.