Лукашенко заявил о вмешательстве кукловодов из России и Польши в белорусские выборы

«Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела», - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Касаясь текущей ситуации в стране, Лукашенко отметил, что сейчас в интернете активно распространяются «жуткие фейки», призванные дискредитировать власть, например о швейцарском счете на 840 млн долларов у одного из его сыновей. «Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет», - возмутился президент.

Он также обратил внимание, что этим фейкам верят в основном люди, которые не разбираются в банковских документах. «Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России», - подчеркнул он, добавив, что члены правительства «должны держать голову на плечах и людям разъяснять, что происходит».

Комментируя заявление Лукашенко, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил «Интерфаксу», что РФ никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы. «Тем более в электоральные процессы, которые проходят у нашего союзника - Белоруссии», - добавил он.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. В республике завершился сбор подписей по выдвижению кандидатов, к которому первоначально приступили 15 инициативных групп. Подписи для проверки в избиркоме сдали семь претендентов, включая задержанного и обвиняемого в ряде финансовых преступлений экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Регистрация кандидатов пройдет с 5 по 14 июля.

Ранее президент Белоруссии объявил, что властям удалось сорвать масштабный план дестабилизации, который должен был «привести страну к некоему майдану». Он также заявил, что не позволит решать политические проблемы в стране силовым путем и не использует задержания своих конкурентов накануне предвыборной кампании в политических целях.

В день парада Победы в Москве 24 июня соцсети и СМИ заметили «бунтарское» поведение президента Белоруссии в Москве. В начале торжества, когда Путин встал, чтобы принять доклад министра обороны Сергея Шойгу о готовности парадных расчетов, вся трибуна встала вслед за ним, в том числе ветераны, но Лукашенко «даже не шелохнулся». А при возложении цветов к Могиле Неизвестного солдата Лукашенко демонстративно поменялся местами, чтобы не стоять рядом с российским лидером, что не ускользнуло от внимания Путина.

СМИ сообщали, что Лукашенко якобы уехал в Минск сразу же после парада, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры двух стран «имели возможность кратко пообщаться» и продолжат диалог в ближайшее время. «Также было очень много добрых заявлений президента Лукашенко о России», - заявил Песков, которого цитирует ТАСС.

Он уточнил, что белорусский президент присутствовал на приеме в Кремле в честь гостей парада Победы, и уже после этого уехал в Минск, пишут «Ведомости».

А телеканал «Беларусь 24» сообщил, что Путин пригласил Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала советскому солдату под Ржевом в Тверской области 30 июня. Фрагмент новостного сюжета размещен в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.