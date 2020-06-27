Коронавирус в Эстонии: за сутки новых диагнозов и смертей не прибавилось

По состоянию на утро 27 июня 4 человека в Эстонии нуждаются в стационарном лечении из-за коронавируса, 1 пациент находится на контролируемом дыхании. В течение дня новых смертей не было. В общей сложности коронавирус унес в Эстонии жизни 69 человек.

На сегодняшний день в больницах закрыто 388 случаев заболевания COVID-19 у 375 человек.

По состоянию на сегодня выздоровело 1812 человек. Из них 1377 случаев были прекращены (76,0%), 435 субъектов (24,0%) прошли положительный тест в течение более 28 дней и не находятся в больнице, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.

В Эстонии было проведено более 105 тысяч первичных тестов, из которых 1 986, или 1,9 процента, дали положительный результат на вирус SARS-CoV-2.