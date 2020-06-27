Сб, 27.06.2020
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  • Эстония
  • Нахальный обман: зарубежную клубнику продают на рынках втридорога под видом эстонской

Нахальный обман: зарубежную клубнику продают на рынках втридорога под видом эстонской

Laari talu maasikad. Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Margus Ansu

Распространенной формой мошенничества является покупка выращенной в Эстонии клубники для получения накладной, затем эстонские ягоды смешиваются с импортными и продаются под видом местной клубники по более высокой цене, пишет Rus.ERR.

Эстонские производители клубники признают, что с их полей поступает не так много ягод, по сравнению с тем, что продают посредники на рынках под видом эстонкой клубники.

Некоторые продавцы настолько нахальны, что даже придумывают названия сортов, о которых на настоящем хуторе по выращиванию клубники и не слышали. Так получилось с хутором Леммату, на котором выращивают сорт Sonsation, но на прилавке на рынке Нымме под их маркой продавались сорта Rumba и Asia, которые у них не растут, и сорт Flen, который вообще не существует.

Хутора, с которыми связался ERR, подтвердили, что мошенничество широко распространено и схема проста: покупают небольшое количество ягод на ферме, чтобы получить накладную с обозначением эстонского происхождения, затем смешивают ягоды с гораздо большим количеством польской или греческой клубники и продают все это под видом эстонской клубники по более высокой цене.

Мошенничество особенно распространено, когда эстонская клубника только начинает появляться на рынках Эстонии, и прилавки наводнены более дешевыми товарами из Польши и Греции.

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