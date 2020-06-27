Видео ⟩ На Собчак и ее съемочную группу напали в захваченном уральском монастыре

Пострадали оператор Сергей Ерженков и бывший послушник Филипп, рассказавший, что ребенком перенес издевательства в монастыре. Саму Собчак толкнули так, что она упала на клумбу. Также, по ее словам, "здоровенные бугаи" отобрали камеру.

Одна из героинь фильма Кристина, жившая в детстве в монастыре, хотела посетить могилу своей духовной матери, которая умерла от лейкемии. По словам девушки, схиигумен запрещал монахине обращаться за медицинской помощью. Ерженков рассказал порталу E1.ru, что съемочную группу окружили "какие-то, не побоюсь этого слова, православные ваххабиты, в составе 30 человек, это какие-то казаки, участники боевых действий на Донбассе по виду. Ребята бравые уголовного вида".

По словам Ерженкова, на него напали трое человек, "скрутили, вывихнули руку и разбили камеру". На место вызвали полицию. Ерженков написал заявления о хищении имущества и о нападении. Ущерб поврежденной технике он оценил в 260 тысяч рублей.

"Вообще этот монастырь это прямо настоящий Православный Талибан. Просто ужас и ад. Куча людей в спортивных костюмах с внешностью бандитов 90х. Какое отношение эти люди имеют к монашкам и послушникам надеюсь предстоит разобраться полиции", - написала Собчак в Telegram (орфография и пунктуация сохранены). Она призналась, что никогда не сталкивалась с такой агрессией, и в Северной Корее "было менее страшно", чем здесь.

Представитель схиигумена Сергия Всеволод Могучев назвал произошедшее провокацией и попыткой срыва богослужения. В Екатеринбургской епархии заявили, что "с первого дня" просили журналистов "не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка". В произошедшем предстоит разобраться правоохранительным органам, добавили в митрополии и призвали временно воздержаться от посещения обители.

В фильме Собчак, помимо конфликта схиигумена с РПЦ, планировалось поднять тему ковид-диссидентства Сергия и случаи избиения детей в монастыре. Бывший послушник Филипп рассказал, что их "садили на хлеб и воду по трое суток, запирали в железном вагоне".