НАТО утвердила оборонные планы для стран Балтии и Польши, Турция отказалась от вето

Во вторник эту информацию подтвердил агентству BNS министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. «В данный момент мы можем утверждать, что вопрос практически согласован», - сказал министр.

Первый раз блок утвердил планы обороны стран Балтии в 2010 году. Литва, Латвия, Эстония и Польша добиваются их постоянного обновления.

В последнее время Турция была единственной страной, которая отказывалась утверждать планы до тех пор, пока не будут учтены ее интересы. На переговорах больше всего споров вызывало стремление Турции определить как террористические группировки действующих на севере Сирии курдских боевиков, которые на Западе ценятся за борьбу с террористической организацией «Исламское государство» (ИГИЛ).

На саммите НАТО в декабре генеральный секретарь альянса Йен Столтенберг заявил, что лидеры стран одобрили обновленный план обороны стран Балтии и Польши.

Однако до его вступления должны завершиться формальные процедуры, и турки их остановили, выдвинув свои требования.

Линкявичюс сообщил, что в понедельник поблагодарил министра иностранных дел Турции за конструктивный подход, однако отказался детализировать, как удалось добиться компромисса. «Я не намерен раскрывать особых деталей. В декабре прошлого года, на саммите в Лондоне, было принято политическое решение, о чем было заявлено, однако согласование продолжалось, и этот процесс продлится столько, сколько продлился», - сказал Линкявичюс.

«Решение принято, и это успешное решение, с которым мы можем поздравить друг друга, что я вчера и сделал в общении со своим коллегой в Турции», - сказал министр.