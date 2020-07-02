В Эстонии пройдет этап ЧМ по авторалли

По предложению министра финансов Мартина Хельме деньги будут выделены из правительственного резерва. В середине июня премьер-министр Юри Ратас сообщил, что кабинет министров обсуждал предложение Министерства культуры и решил его поддержать.

Этап чемпионата мира должен состояться с 4 по 6 сентября. Во многом сама гонка пройдет по дорогам Южной Эстонии, а центр соревнований расположится на площади за Эстонским национальным музеем в Тарту. Там будет располагаться парк машин и там же состоятся церемонии открытия и закрытия. В городе заезд состоится на Раади, но заезд длиной в два с половиной километра пройдет в основном по территории Тартуской волости.

По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, горуправа уже давно вела переговоры с организаторами Rally Estonia и проделала большую работу, чтобы этап ЧМ был хорошо организован. «Мне очень приятно, что Урмо Аава и его команда добились того, что в Эстонии пройдет этап ЧМ, город Тарту всячески их поддержит», - сказал Клаас. Он добавил, что город поддержит этап и финансово, но в данный момент горуправа не определилась, какая сумма будет выделена из бюджета для этих целей.

По сведениям мэра, уже сейчас в тартуских гостиницах забронировано на время ралли достаточно много номеров. «Наверняка, сейчас номера в гостиницах бронировали люди, связанные с организацией гонки, но я думаю, что забронировали их и пламенные фанаты ралли, поскольку слухи о том, что этап будет проводиться в Эстонии и Тарту, ходили уже давно», - заметил Клаас.

После трех этапов мирового первенства, которые успели провести до пандемии коронавируса, лидирует представитель "Тойоты", француз Себастьян Ожье. У него 62 очка. Действующий чемпион мира, эстонец Отт Тянак из команды "Хендай" с 40 баллами идет пятым.