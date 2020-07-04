Галерея ⟩ Вот это ажиотаж! На Кихну впервые прошел банный фестиваль

На фестивале можно было посетить десять бань, в том числе традиционную сауну Кихну "саоно", а также баню по-черному, финские сауны и сауну-лодку.

По словам организаторов мероприятия, люди отдавали голоса всем участвовавшим в фестивале баням, но самой любимой оказалась баня по-черному хутора Мику.

Баня на хутору Мику. ФОТО: Erakogu

Фестиваль побудил посетить остров в выходные так много людей, - участников было в районе двухсот - что билеты для возвращения на материк надо было бронировать заранее: на вечер воскресенье билеты на паром уже распроданы, поэтому часть гостей Кихну вынуждены были уже сегодня вернуться на большую землю.