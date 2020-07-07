В медицинском городке в Тарту появятся еще два корпуса

Целевое учреждение "Клиника Тартуского университета" заключило договор генерального подряда на третий этап строительных работ медицинского городка в Маарьямыйза с фирмой Nordecon, стоимость договора составляет 47,3 миллиона евро.

Для строительства нового С-корпуса потребуется снести старое крыло здания, он будет построен с четырьмя надземными и одним подземным этажами, площадь всего корпуса составит около 13 600 кв.м., строительные работы начнутся в июле и продлятся около двух лет.