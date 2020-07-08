Полиция: алкоголь и сигареты легко доступны для несовершеннолетних

Во вторник полиция провела инспекционные закупки в нескольких магазинах Тартуского уезда, которые показали, что алкоголь и табачные изделия легко доступны для несовершеннолетних, поскольку продавцы не требуют документа у покупателей.
Глава округа Тарту Анти Пейпонен сообщил, что молодые люди, участвовавшие в инспекционных закупках, смогли без особых усилий приобрести алкогольные напитки в магазинах, потому как продавцы не интересовались их возрастом.
Например, один из продавцов утверждал, что, на его взгляд, клиенту было больше 18 лет. По его словам, проверка документа заняли бы дополнительное время и создали бы очередь. Тем не менее, продавец признал, что его интуиция несовершенна, и клиент мог быть совершеннолетним.
Магазинам, где были обнаружены нарушения, сделали письменные предупреждения. В них полиция просила обратить внимание компаний на ошибку и для улучшения ситуации требовать у молодых покупателей документ.
Инспекционные закупки проводятся под надзором сотрудников полиции, которые для этой операции могут привлекать молодых людей в возрасте не менее 16 лет. Закупка может быть произведена, если полиция получит информацию о подозрении продажи в магазине алкоголя или табачных изделий несовершеннолетним. Штраф участвующим в операции несовершеннолетним не налагается, и приобретенные товары возвращаются в магазин.