В записной книжке обвиняемого в секс-торговле несовершеннолетними Эпштейна найдены контакты из Эстонии

На основании документов ФБР, домработница Эпштейна присвоила нашумевшую записную книжку в промежуток между 2004 и 2005 годами, а в 2009 году пыталась ее продать. ФБР получил записную книжку в 2009 году, после чего экономка объяснила, что записи в книжке были сделаны не самим Эпштейном, а его подчиненными. Из официальных документов неясно, могла ли тогдашняя сейчас арестованная подруга Эпштейна Гислейн Максвелл быть ответственной за записи.

«Черная записная книжка» Эпштейна содержит более 1500 записей о людях и их данные, а также чуть более 200 записей о компаниях. Указанные имена относятся к людям со всего мира, но в основном они родом из США и Великобритании — родины Эпштейна и Максвелл. Почти 50 упомянутых имен принадлежат королевским семьям, например, принц Эндрю или король Саудовской Аравии Салман. В списке есть и известные ученые, общественные деятели, лауреаты Нобелевской премии и политики, например, президент США Дональд Трамп.

Подоплека записей в этой книжке неизвестна, но, согласно самой распространенной теории, записи отражают широкий круг общения Эпштейна. Несколько указанных в ней лиц сказали, что они никак не связаны с Эпштейном.

На 35 странице «черной записной книжки» бросается в глаза в качестве страны происхождения Эстония. В качестве основного контакта значится Массимо Париси и принадлежащее ему агентство Baltic Model Management, совладелицей которого в Эстонии является топ-модель Кармен Касс. В начале 2000-х Массимо был менеджером Касс, а сейчас активно занимается вербовкой моделей в Литве.

Информация с 35 страницы записной книжки Эпштейна. ФОТО: Kuvatõmmis raamatust

В книжке Эпштейна с Массимо и агентством Baltic Model Management связано шесть контактов, два человека из которых родом из Эстонии. Также один из Литвы и два скрытых контакта.

Владелица MJ-model Management Маргит Йыггер сказала Postimees, что имя Джеффри Эпштейна неизвестно в модельном бизнесе. «Скажем так, что я впервые услышала это имя, когда его озвучили в СМИ. Я сама не знаю этого человека», - сказала Йыггер.

«Я предполагаю, что если имя Кармен Касс там появилось, оно попало туда во времена, когда она была в Америке», - отметила Йыггер.