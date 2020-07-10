Пт, 10.07.2020
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В Таллинне ходят три новых "природных автобуса"

Общественный транспорт. Иллюстративное фото.

ФОТО: Toomas Huik

Таллиннский городской транспорт TLT запустил новый проект, в рамках которого старым городским автобусам дают новую жизнь. Три так называемых "природных автобуса" ходят по улицам столицы, передает Rus.ERR.

В интерьере автобусных салонов использованы зеленые тона и изображения природы. В них даже можно почувствовать лесной запах, правда репортер передачи Ringvaade Лота Вийк сравнила аромат скорее с конфетным.

Три новых автобуса ходят по Ласнамяэ, Мустамяэ и Ыйсмяэ, а также по районам Кесклинн и Кристийне.

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