В Таллинне ходят три новых "природных автобуса"

Таллиннский городской транспорт TLT запустил новый проект, в рамках которого старым городским автобусам дают новую жизнь. Три так называемых "природных автобуса" ходят по улицам столицы, передает Rus.ERR.
В интерьере автобусных салонов использованы зеленые тона и изображения природы. В них даже можно почувствовать лесной запах, правда репортер передачи Ringvaade Лота Вийк сравнила аромат скорее с конфетным.
Три новых автобуса ходят по Ласнамяэ, Мустамяэ и Ыйсмяэ, а также по районам Кесклинн и Кристийне.
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