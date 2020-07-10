Видео ⟩ Сотрудник супермаркета в Бристоле упал в обморок при виде принца Чарльза

Разговаривая с наследником британского престола, сотрудник магазина вдруг зашатался, внезапно потерял сознание и упал на землю. Чарльз растерялся и попытался протянуть руку помощи мужчине, но к упавшему тут же подбежали коллеги и мгновенно оказали пострадавшему первую помощь, пишет газета The Independent .

Принц с супругой приехали в распределительный центр сети, чтобы поблагодарить работников, которые не уходили на карантин во время пандемии. Сотрудники вернулись с пенсии, работали сверхурочно и по разным сменам, а также отложили отпуск, чтобы справиться с возросшим спросом в супермаркете.