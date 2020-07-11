Латвия готова разместить у себя американских солдат и покрыть все расходы

Латвия захотела начать переговоры по данному вопросу с США после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о частичном выводе военных сил из Германии.

Как отмечает Пабрикс, важно сохранить значительное присутствие сил США вблизи восточной границы НАТО, поэтому Латвия готова часть американского контингента разместить у себя, покрыв и связанные с этим расходы.

По его словам, ввиду изменений в глобальной политике и обеспечения безопасности Балтийского региона и остальной Европы важно укреплять трансатлантические связи как в рамках НАТО, так и Европейского союза.

"Сообщение Белого дома о снижении военной силы США в Германии, с моей личной точки зрения, не особо позитивно. Если мы как приграничная страна НАТО смотрим на североевропейский регион, то в нашем понимании необходимо большее присутствие сил США в Европе", - отметил министр обороны.

Впрочем, министр признал, что ход мысли США понятен, так как государство хочет, чтобы и каждая страна укрепляла свои возможности национальной обороны, а не только полагалась на поддержку союзников. Латвия уже несколько лет с 2% от ВВП для бюджета обороны находится среди тех стран, которые ставят в качестве хорошего примера.

Если произойдет частичный вывод сил США из Германии, в интересах Латвии, чтобы это перемещение происходило согласно актуальным вызовам безопасности, в частности, чтобы солдаты США были размещены ближе к границе - в Польше или странах Балтии.

"Польша уже зеленый свет получила, в ней будет увеличено присутствие вооруженных сил США, поэтому важно, чтобы общество США и политики поняли - страны Балтии и Латвия тоже готовы принять военные силы США, так как это даст дополнительную безопасность региону и альянсу в целом. Мы готовы и платить за это, во-первых, мы сделали так, что выделяем на оборону минимум 2% от ВВП, во-вторых, мы развиваем инфраструктуру принимающего государства. Кроме того, на Адажской базе уже сейчас в рамках расширенной боевой группы НАТО размещены около 1500 солдат из девяти разных стран НАТО", - указал Пабрикс.